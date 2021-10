Los campos de Matanzas: la crisis humanitaria en San Luis Potosí

MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ.- Don Memo recuerda bien este lugar. Él veía las humaredas desde la ventana del tren, por ahí del 2010, en los últimos años que trabajó como maquinista. Para ese entonces, llevaba un año buscando a Moisés, su hijo menor, y cada que llegaba a Estación Moctezuma preguntaba el por qué de esa espesa y negra nube. Nadie en el lugar sabía a ciencia cierta lo qué pasaba; o quizá no querían saberlo.

“Siempre se ha considerado la parte pericial como la más importante de la búsqueda. Sara, la arqueóloga, lleva la batuta de señalar los puntos y hacer las acciones. La primera unidad de recolección fue de 6 por 6 metros y se dividió en 10 cuadrantes. En ese punto, todavía no dimensionábamos lo que nos esperaba. Fue hasta la segunda semana de actividades, del 25 de julio al 2 de agosto (del 2019), cuando salió la caja de pandora, las concentraciones comenzaron a ser mayores. Sara comenzó a bajar y bajar de nivel y es donde se obtiene la mayor cantidad de restos óseos con exposición térmica al calor, es decir restos óseos calcinados”. Gerardo Aguilar, ministerio público encargado de la coordinación de la búsqueda en Matanzas y parte de la Unidad de Búsqueda, explica que en esta primera zona de la noria se encontraron 18 concentraciones, o fosas, donde además hallaron objetos balísticos, objetos personales como joyas y varillas de brasier, lo que indica que, probablemente, las víctimas sean hombres y mujeres.

A finales del verano del 2019, los medios de comunicación locales informaron sobre este lugar, que se encontraba en la primera fase de exploración. Comenzaron a acercarse a la Fiscalía víctimas que no tenían denuncia por la desaparición de algún ser querido o no sabían qué había pasado con sus carpetas de investigación.

Esto alertó a las autoridades, debían de ser cuidadosos y sensibles con la forma como manejarían el hallazgo de lo que Gerardo define como “el reflejo de la crisis humanitaria que se vivió, y se vive, en el estado”. Se decidió cuantificar lo descubierto como personas, «porque lo que se busca y lo se encuentra aquí son personas». En ese primer sitio no hay menos de ocho individuos, según los huesos únicos localizados. Aunque este método es más cuidadoso, no nos permite acercarnos a la magnitud de lo que Matanzas ha guardado en su tierra.

“Este lugar no fue escogido al azar, para toda la destrucción y dolor que realizaron en este sitio se requirió ayuda de las autoridades del pueblo”, señala Edith Pérez, fundadora del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, quien busca a sus hijos Alexis y José Arturo Domínguez; a su hermano Ignacio Pérez, y sus sobrino Aldo Pérez y Milynali Piña Pérez, desaparecidos el 14 de agosto del 2012.

Así se ha ido extendiendo la búsqueda a lo largo de la tierra de uso común. Llegaron a El Salitral, que tiene características de haber sido una laguna, ahí encontraron 15 unidades de recolección y tuvieron que bajar hasta 93 centímetros, donde se recuperaron, sobre todo, muchos fragmentos de dientes y se encontraron no menos de 5 personas. Después llegó otra zona conocida como La Joya, pero con ella llegó la pandemia y las actividades se suspendieron hasta enero del 2021; ahí se encontraron 6 unidades de recolección. Los trabajos finalizaron, hasta ahora, en el lugar conocido como El Duraznillo, donde se encontró un canal con 3 unidades de recolección y fragmentos más grandes. Gerardo cuenta que van, aproximadamente, unas quince hectáreas prospectadas solo en el área de uso común, pero aún falta mucha tierra por explorar.

En este último, se han encontrado una cantidad inmensa de envases de cerveza, nopales y árboles agujereados por impacto de balas, pero ningún casquillo. Por sus características, Gerardo señala que lo han identificado como “un lugar que funcionó como campo de entrenamiento”, pero aún falta seguir investigando más sobre el sitio. Es un lugar lejano, con caminos ríspidos que te toma unos 45 minutos caminando, no hay forma de llegar en auto.

El ejido Matanzas no fue el único campo usado por el crimen organizado en la zona del Oasis del Altiplano. Actualmente, se exploran otros dos puntos en la zona: la antigua mina de onix también en Moctezuma y un campo en el municipio de Venado.

Durante la madrugada, Carmelita llamó a Moi, pero no recibió respuesta. En la mañana, muy temprano, fue a buscarlo a los hospitales, a los separos y al Servicio Médico Forense, no había rastro alguno de él ni de sus tres amigos. Fue a la entonces Procuraduría, pero tuvo que esperar 72 horas para poner la denuncia, después de hacerlo empezaron las extorsiones: pidiendo rescate por el secuestro de su hijo.

En 2009, Moíses Gámez Almanza tenía 23 años. Estudiaba la licenciatura en Comunicación en la Universidad Autónoma y en sus ratos libres producía y participaba en un programa de comedía con Luis Francisco Medina Rodríguez, Marco Antonio y Julio César Coronado. El 9 de octubre de aquel año, grabaron su último programa antes de irse a una fiesta en la colonia Jardines del Oriente, en la capital del estado. Los cuatros chicos trabajaron durante tres meses en la campaña de Toranzo y, según lo que menciona la mamá de Moi, Carmelita, aquella noche la fiesta era de compañeros de la campaña. Desde entonces no se sabe dónde están.

El funcionamiento de estos campos se da durante el sexenio del ex Gobernador priista Fernando Toranzo, que ocupó el puesto del 2009 a 2015. Fue durante esos años que las desapariciones en todos los rincones de San Luis Potosí aumentaron, con 2011 y 2012 como el pico máximo del desastre. Pero el inició de esta época oscura fue durante su campaña política.

Moi tenía un amigo policía estatal, He Man, Mario López Zambrano. Carmelita y don Memo hablaron con él desde las primeras horas de la desaparición de su hijo. El policía les dijo que no se preocuparan, él preguntaría por Moi, pero He Man también desapareció. Solo quedó su carro negro afuera de las oficinas de la policía, constatando su ausencia.

Carmelita y don Memo buscaron a Gerardo Aldaco, ahora titular de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM), quien invitó a los cuatro jóvenes a participar en la campaña política. Aldaco accedió a hablar con ellos, pero fue tajante: lo mejor era olvidarse de su hijo y sus amigos porque era peligroso y jamás iban a regresar. Ahora se sabe, por las sábanas de llamadas, que Moi trató de hablar con Aldaco aquella madrugada, pero no tuvo respuesta. Se buscó al titular del CEFIM para conocer su versión de los hechos, pero no accedió a entrevista.

El agente encargado de la investigación, Andrés Velázquez, quien quedó paralítico tras un operativo en 2015, sugirió a la familia Gámez Almanza dar el dinero por el secuestro de su hijo. Pero, por el bien de los secuestrados, decidió que lo mejor era que él y la policía no participaran durante el rescate. Carmelita y don Memo entregaron 100 mil pesos, en lo que ha sido uno de los eventos más peligrosos y estresantes de su vida, pero no les regresaron a Moi.