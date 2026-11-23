Texto y fotos: Orsetta Bellani para A dónde van los desaparecidos Kenia García Chulin se arregla antes de salir a marchar el Día de la Madre junto a los familiares de personas desaparecidas en Tuxtla Gutiérrez: peina su cabello, se pone crema y se maquilla. A Kenia siempre le ha gustado tomarse un tiempo para arreglarse, pero dejó de hacerlo cuando, en 2024, sus papás y su hermano fueron desaparecidos. “Durante un rato salía mal, no me daban ganas ni siquiera de cambiarme, iba por la calle en piyama”, dice la joven de 20 años, que estudia economía en la Universidad Autónoma de Chiapas. Recuerda la tarde en que se vio en el espejo del baño de una chocolatería del centro de San Cristóbal de Las Casas. “Esa niña no soy yo”, pensó revisando sus labios resecos. “Aquel día me di cuenta de que se había perdido mi esencia, mi ser; siempre me ha gustado verme linda. Salir de aquel estado fue todo un proceso: empecé por poner música mientras me hacía las cejas y ya, poco a poco, fui mejorando”, dice Kenia. El 10 de mayo de 2026, la joven, con los ojos maquillados y el cabello bien recogido, viaja en combi desde San Cristóbal de Las Casas a Tuxtla Gutiérrez para participar en la marcha de las buscadoras chiapanecas. Carga una caja de cartón con un megáfono —que ya no le da pena usar—, y también una lona con fotografías de los tres familiares que busca: su mamá, Rosario del Carmen Chulin Hernández, desaparecida a los 39 años; su papá, Luis García Hidalgo, con 44 años, y su hermano Emmanuel García Chulin, con solo 12 años. “Me chamaquearon como no tienes idea” El 23 de noviembre de 2024, la familia de Kenia, junto con un grupo de amigos, partió de San Cristóbal de Las Casas rumbo a Emiliano Zapata, cerca del aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, un municipio que comenzó a ser mencionado en las notas rojas de los periódicos locales cuando, en diciembre de ese año, las autoridades hallaron una fosa clandestina con cuerpos calcinados. Se dirigían a arreglar una camioneta que se encontraba estacionada en un rancho de la localidad 20 de Noviembre, y pensaban pasar el resto del día en un balneario de la zona. El viaje fue organizado por Ciria Mariselda González Gabriel y Magdalena del Carmen Martínez Ballinas, propietaria de la camioneta descompuesta. Rentaron la Urvan de Patricia Rodríguez Santiz, que decidió acompañarlos, contrataron al mecánico Urbano Gaspar Aguilar Díaz para que arreglara el vehículo y al papá de Kenia para que lo manejara, y este invitó a su esposa e hijo a la excursión.

Kenia García Chulin busca a Rosario del Carmen, su mamá; a Emmanuel, su hermano, y a Luis, su padre, desaparecidos hace dos años.

Unas horas después de su partida dejaron de responder llamadas y mensajes. Al día siguiente, algunos familiares fueron a Emiliano Zapata a buscarlos. Dieron con el rancho donde todavía estaba la camioneta descompuesta y una persona les dijo que había visto la Urvan regresar de Tuxtla Gutiérrez, donde se supone que viajaron para buscar unas piezas, rodeada de cinco camionetas blancas. Kenia llamaba a sus papás, pero no le contestaban. No tenía idea de qué hacer y buscó información en Google. Decidió ir primero a la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) en San Cristóbal de Las Casas, y luego a sus oficinas en Tuxtla Gutiérrez para que se emitieran las fichas de búsqueda. “Me chamaquearon como no tienes idea, me interrogaron una y otra vez con una actitud... yo estaba en crisis, llorando, tardé cuatro horas en levantar las tres fichas de búsqueda porque el sistema no estaba bien. Fue horrible, horrible”, recuerda la joven. “Desde que me organicé con otros familiares tenemos un trato digno. Con el tiempo entendí que es mejor estar en colectividad que sola: ya las autoridades nos tienen más respeto a los familiares y nos hacen más caso. He aprendido mucho, ya no me tontean tan rápido, y adentro del coraje he encontrado mucha valentía”. Juntas, las familias fundaron el colectivo Los 7 de la Urban. “La violencia estructural e institucional atraviesa la vida de las mujeres y sus familias. El contexto en Chiapas a principios de 2026 está marcado por una crisis humanitaria y de seguridad que supone un repunte agudo en la desaparición de personas”, denunciaron el pasado marzo en un comunicado leído durante una rueda de prensa en San Cristóbal de Las Casas. El texto no mencionaba explícitamente lo que todos los presentes sabían: desde mediados de 2021 y hasta diciembre de 2024, la disputa en Chiapas entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación se agudizó, los índices de violencia aumentaron, y se multiplicó más de 12 veces el número de personas desaparecidas, al pasar de 40 en 2019 a 485 en 2024, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Actualmente, los enfrentamientos son menos frecuentes, pero los familiares de los desaparecidos de la Urvan destacan que la violencia en la entidad no ha cesado y se ha vuelto más silenciosa: en enero y febrero de 2026, Chiapas encabezó la lista de desapariciones a nivel nacional, con Ciudad de México y Nuevo León. Según el RNPDNO, consultado el 20 de noviembre, hay 1,956 personas desaparecidas en el estado. Días después de los hechos, Kenia y otros familiares encontraron la Urvan reducida a un cascarón, cerca de un camino de terracería, a hora y media de Emiliano Zapata. Junto con la FGE, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y Protección Civil realizaron una búsqueda en el área, pero no encontraron rastro de los siete desaparecidos. Búsqueda en Las Pitayas La última vez que Ricardo Castellanos Bonifaz habló con su esposa Patricia Rodríguez Santiz fue a las dos de la tarde del 23 de noviembre de 2024. Le dijo que estaba arrepentida de haber ido a Emiliano Zapata porque hacía mucho calor; al cabo de media hora, dejó de contestarle las llamadas. Tres días después, Ricardo denunció su desaparición. Recuerda que, al cabo de unas semanas, fue convocado en la FGE junto con las familias de quienes viajaban en la Urvan con Patricia. “De unas grandes bolsas sacaron ropa, zapatos, credenciales, tarjetas de banco, chanclas de niños, para ver si reconocíamos pertenencias de nuestros familiares, pero no había nada de ellos. Por una parte sentí alivio, pues es señal de que Pati no estuvo en ese rancho, y eso nos dio una gran esperanza, fue como una lucecita”, dice Ricardo, que trabaja en un taller mecánico junto a su suegro, Marcelino Rodríguez López. Las prendas fueron halladas en el rancho Las Pitayas. Ubicado a unos kilómetros del sitio donde el grupo desapareció, en ese lugar confluyen los datos de geolocalización de los celulares de varias personas desaparecidas en Chiapas, aunque ninguno pertenece a los siete de la Urvan. En junio de 2025, Marcelino y su esposa Alicia participaron en una jornada de búsqueda en Las Pitayas, derivada de la carpeta de investigación del caso. Junto con otros familiares y funcionarios de la FGE, de Protección Civil con su perra Luna y de la CEBP peinaron poco más de la mitad del rancho de 16 hectáreas donde, seis meses antes, durante una primera búsqueda, habían encontrado una fosa séptica con restos óseos, aunque no se pudo determinar si son humanos porque están calcinados, lo que impide extraer el ADN. Las familias recorrieron Las Pitayas limpiando la maleza con sus machetes, levantando todo lo que encontraban, revisaron un ojo de agua artificial y entraron nuevamente en la fosa séptica. Quedaron aterradas al ver un árbol de pochota cubierto de agujeros de bala.

Las familias han participado en varias jornadas de búsqueda realizadas en el Rancho Las Pitayas.

El colectivo Los 7 de la Urban regresó a Las Pitayas el 3 de agosto, acompañado por personas buscadoras, donde hallaron indicios compatibles con restos humanos calcinados y fragmentos óseos en puntos que ya habían sido revisados en búsquedas previas. “La falta de condiciones adecuadas de resguardo en ese predio es constante y continua: no está vigilado, se han retirado en más de una ocasión los sellos de aseguramiento y, el pasado 29 de julio, se encontró a personas habitando el lugar”, denunciaron las familias en un comunicado del 11 de agosto. “Esto [...] abre dudas que nunca debieron existir: ¿se contaminó la escena?, ¿se removieron o alteraron elementos?, ¿qué garantías hay de que lo recuperado corresponda fielmente a lo que ahí se encontraba?”. Detenidos sin pruebas El hombre a quien se le imputa la desaparición de los siete de la Urvan fue detenido en el retén de Chiapa de Corzo, a la entrada de Tuxtla Gutiérrez, por manejar un carro con reporte de robo. Un par de meses después, la FGE lo acusó sin ninguna prueba de las desapariciones y él, a su vez, incriminó a una mujer. El colectivo Los 7 de la Urban no cree en la culpabilidad de los dos detenidos. “Las familias no están dispuestas a participar en la construcción de delitos ni violaciones de derechos humanos contra personas a las que no se les encuentren pruebas de su participación en este delito. No buscamos que personas que no sean responsables de la desaparición de nuestros familiares sean acusados injustamente”, aseguraron el pasado mayo en un comunicado. Los familiares de Patricia Rodríguez temen que las autoridades estén buscando chivos expiatorios para dar “carpetazo” al caso. “Me parece que desde que se dieron las dos detenciones relacionadas con nuestro caso se silenció un poco la cosa”, dice Marcelino.

Marcelino Rodríguez busca a su hija Patricia. Antes no sabía de colectivos, ahora comparte fichas de búsqueda para apoyar a las familias.

“Estado corrupto, por tu culpa estoy de luto” La noche del 9 de mayo, los colectivos de búsqueda organizan una velada frente al Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez. “Este 10 de mayo las madres no celebramos, buscamos”, dicen uniéndose al grito de las miles de familias que se manifestarán en el país. Al día siguiente, tras marchar bajo un sol abrasador, las familias vuelven a reunirse frente al edificio ubicado en la plaza central de la capital chiapaneca. Cuelgan sus mantas, prenden una fogata y gritan consignas. En una bocina suenan “Canción sin miedo”, de Vivir Quintana, y “Desapariciones”, de Rubén Blades. Marcelino Rodríguez lleva una lona con la ficha de búsqueda de su hija Patricia y de otras personas que viajaban con ella en la Urvan. Junto a su esposa y otros familiares del grupo desaparecido, en estos dos años ha caminado mucho: ha buscado en predios y ranchos, ha visitado penales, ha pegado fichas en las calles. “Antes no sabía nada de colectivos ni de búsquedas, no leía noticias y solo de vez en cuando veía fichas en las redes sociales. Ahora las comparto todas para apoyar a las familias”, dice. “No me quedo callado, no me voy a apagar. Quiero llegar a encontrar a mi hija, con vida o sin vida”.

“Las madres no celebramos, buscamos”, denunciaron las familias en Tuxtla Gutiérrez, durante la marcha organizada el pasado 10 de mayo.