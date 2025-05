$!Luces de esperanza: la pesca con redes iluminadas protege a las tortugas marinas en el Perú

Desde hace 20 años, Ernesto Ramírez pasa la mayor parte de su vida en el mar. Arrancó adolescente, acompañando a su padre en los botes, hasta que un día asumió la responsabilidad de su propia embarcación. No es algo inusual en Tambo de Mora, donde la vida gira en torno a la pesca artesanal.

Una tortuga verde adulta puede pesar más de 140 kilos y subirla al bote entre dos personas no es una tarea sencilla. Más aún cuando hay que tener cuidado para no generar mayores lesiones en el animal.

Al ser una especie principalmente costera, la que más aparece en las capturas es la tortuga verde. La que casi no se ve es la tortuga dorso de cuero. “Hay estimaciones que indican que si siguen subsistiendo amenazas como la captura incidental, esta especie desaparecería del Pacífico oriental en 50 años”, dice la bióloga Nelly de Paz de Acorema.

En los talleres participativos del proyecto, los pescadores no sólo aprendieron el manejo de las luces en las redes y la manipulación de tortugas lastimadas, también conocieron los nombres científicos de especies y los diversos grados de amenaza que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) asigna a las cinco especies de tortugas marinas. Fue como una validación científica de lo que diariamente veían en el mar.

Con maniobras sencillas como ponerlas en un plano inclinado para botar el exceso de agua, se puede salvar la vida de la tortuga que estuvo cerca de morir ahogada. Después de tomar la información biológica, marcarlas con GPS y corroborar que estén recuperadas, se procede a su liberación. Antes de soltarlas en el mar, se pide al pescador que le ponga un nombre.

Para De Paz estos gestos refuerzan el vínculo y sensibilizan sobre la problemática. “Ir como observadores nos permite interactuar con los pescadores. Priorizamos el acompañamiento en los pescadores nuevos, porque sabemos que estamos introduciendo un instrumento que no usan”, señala.

El trabajo colaborativo también permite identificar dudas. Los pescadores de Zorritos y Cancas se mostraron preocupados cuando les propusieron usar luces led. Para ellos, esto podía llamar la atención de los lobos marinos, quienes se acercarían a las redes para comerse la pesca.

En su faena habitual, muchos pescadores del norte acostumbran pescar a oscuras durante la noche para no alertar a los lobos y ver afectada su faena. ¿Cómo podría funcionar una tecnología que suponía colgar bombillas lumínicas en las redes? “La preocupación es natural con cualquier estrategia novedosa. Por ello, cuando se trabajó este programa, el objetivo no fue solo reducir la captura incidental, sino que también esta tecnología no afecte la captura objetivo”, explica Piero Uceda, biólogo marino de WWF Perú.

Para medir el grado de alteración al trabajo cotidiano, se dispuso que, en cada viaje, la mitad de las redes que se tiraran al mar no llevaran luces. Así, al terminar la faena se podía comparar los valores de pesca. Los datos recogidos en los 132 viajes del programa mostraron que las luces led no afectaron los rangos habituales de la pesca objetivo. Para los investigadores este hallazgo fue la validación de la propuesta.

Ser sostenibleErnesto Ramírez busca que más compañeros adopten el uso de las luces en sus redes. Les explica los beneficios que conlleva no tener que estar desenredando tortugas. Trata de convencerlos recordándoles que las tortugas comen medusas y que eso los favorece, porque las medusas depredan larvas y peces juveniles. “¿Si matamos a la tortuga, después quién se va comer a la malagua?”, pregunta. Varios lo escuchan con curiosidad, pero también hay algunos que le responden cortantes: “No, ahí está la plata”.

A diferencia de las localidades pesqueras del norte, en Tambo de Mora existió durante muchos años un mercado ilegal de comercialización de carne y aceite de tortugas marinas, este último sustentado en supuestas propiedades curativas para problemas respiratorios. “A la gente que llegaba a Pisco preguntando, les decían que vengan a Tambo que aquí vendían. Ya era mucho ‘roche’”, cuenta Ernesto con pudor.