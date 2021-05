$!Madereros peruanos sancionados cambian de corteza

" scrolling="yes" class="iframe-class" frameborder="0">

La Policía Federal de ese país encontró esos documentos durante un gran operativo que empezó en 2017 para detener la extracción ilegal de madera de la Amazonía, llamada Operación Arquímedes. Según fuentes policiales en Brasil, como aún no han producido el informe final de sus operaciones, aún no lo han presentado ante el Ministerio Público Federal para que considere las acciones legales del caso.

La otra empresa, Inversiones WCA, E.I.R.L -la tercera que más carga llevaba en el Yacu Kallpa- fue bloqueada para entrar a Estados Unidos en 2019, porque el gobierno de Perú encontró que un año antes había enviado al país del norte madera que no había sido cosechada y comercializada de acuerdo con las normas peruanas. Este año las autoridades federales estadounidenses decidirán si le extienden o no el veto.

Entre 2013 y 2018, la supervisión de Osinfor a Inversiones La Oroza también resultó en la apertura de cuatro procesos y una suma de multas por 11.335 dólares por haber cometido varias infracciones a la Ley Forestal. Lo ha sido por infracciones que van desde no cumplir con los planes de manejo forestal a los que se comprometió en dos de sus cinco concesiones, hasta extraer madera falsamente avalada en esos planes o transportarla con permisos que no corresponden a la realidad.

Con Vargas como socio común, las dos compañías dominicanas Madeva y Mafilo trabajan en tándem, según explicó el ingeniero forestal Abraham Maca, quien fue representante legal de Inversiones la Oroza entre 2015 y 2016, época en que se descubrió que el Yacu Kallpa cargaba madera de origen ilegal obtenida por esa empresa y comenzó la investigación en Estados Unidos. Maca se encontraba en las oficinas de Mafilo cuando este equipo periodístico lo contactó. “Si ellos tienen una madera él me la presta, nos la da”, dijo Maca. “Igual pasa conmigo. Es una relación de amistad, pero más no. Yo le digo ‘mi socio’ porque nos hablamos mucho, él me ayuda bastante”. Sin embargo, contrario a lo que afirma Maca, los registros oficiales dicen que Vargas es socio de las dos y el mismo Vargas explicó su razón para asociarse con Mafilo.

“La empresa que allá manejamos con John”, explicó Ascencio refiriéndose a Mafilo, la empresa que tiene en sociedad con Juan Agustín Vargas en República Dominicana, “es una empresa muy diferente, es una empresa en la cual tengo acciones, mínimas, pero las tengo. Trabajamos con otros países que no es el Perú, trabajamos maderas americanas, maderas africanas. No manejamos maderas de acá de América del Sur. Es una cuestión muy aparte de la de acá”.

Esta colaboración transfronteriza estableció que, a pesar del escándalo, otras empresas mexicanas que antes eran clientes de la sancionada forestal peruana Inversiones La Oroza ahora importan madera de P&O. En México, la ley no obliga a los importadores a verificar que la madera que entra al país tenga una procedencia legal. Quien importa madera del Perú a México solo debe presentar la factura, el certificado fitosanitario —documento que avala que la madera no tiene plagas y que, en teoría asegura la legal procedencia de la madera—, el certificado CITES —en caso de ser una especie protegida— y el pedimento aduanal.

Ascencio también insistió en que el modelo de operación que montó tras ser sancionado en Estados Unidos, que implica su alianza en Perú con P&O Exportaciones y Comercialización, la empresa de su pariente, y la creación de Mafilo en República Dominicana, no tiene «‘mala voluntad’, entre comillas; es un negocio, una pequeña empresa nada más». Reiteró que su único vínculo con P&O es por ventajas fiscales y que Mafilo es una empresa independiente que no importa madera de la zona de Perú donde la extrae.

El vocero dijo además que han entregado a la Policía Federal la documentación que muestra la legalidad de la cadena de custodia del cargamento confiscado y que no tienen conocimiento de las irregularidades apuntadas en los documentos de origen de la madera, pero que la investigación todavía no ha terminado.

Aunque el gobierno peruano no tomó medidas específicas para asegurarse de que Inversiones WCA estuviera explotando la madera amazónica en forma sostenible, la propia empresa no exportó más sus productos al año siguiente de la sanción, según la información de la aduana de Perú.

No es posible saber a ciencia cierta si estos jugadores mencionados en esta investigación exportaron madera de origen ilegal desde Brasil o Perú, pero investigadores coinciden en que tanto en Brasil como en Perú las autoridades no han tenido la capacidad de regular la explotación voraz, desordenada y muchas veces ilegal de las especies forestales más comerciales.

El empresario apuntó a las autoridades del país -Serfor y Osinfor- porque, según su versión, eran responsables de verificar la acusación pero no “trabajaban para sacar adelante a la industria forestal” y ello los había perjudicado. “Entonces, terminamos con una sanción injusta. Son tres años que no puedo meter madera a Estados Unidos y a los verdaderos informales no le pasa nada”, dijo.

La tala que no obedece a planes de explotación sustentable del bosque contribuye a la pérdida de los ecosistemas amazónicos, cuya conservación es el mayor aporte de sus países a mitigar la crisis climática. Por eso los empresarios tienen que asegurarse de que la madera que comercializan proviene de una explotación forestal sostenible, una responsabilidad que les exigen las propias normas peruanas y brasileñas, y también las estadounidenses, australianas y europeas.

“Pero aún un manejo ordenado no garantiza que sea sustentable”, dijo a esta alianza periodística, la ecóloga Ángela Parrado Rosselli, quien ha investigado la regeneración de especies en la Amazonia colombiana. No lo garantiza porque no hay conocimiento claro de cómo se reproducen muchísimas especies, según la región donde se ubiquen, la calidad del suelo y el agua, o la producción de sus frutos. “Entonces los gobiernos aplican normas genéricas que no necesariamente garantizan la regeneración de todas las especies”, explica.

Además, dice Parrado Rosselli, aunque se cumplan los planes de tala autorizados, también es indispensable verificar si se manejó el bosque para permitir la regeneración de especies más débiles.

El buen manejo forestal para producir madera amazónica a los ritmos industriales que demanda el mundo es entonces, en el mejor de los casos, problemático. Lo que esta investigación periodística pone en evidencia es que, ante las inconsistencias de las cadenas de suministro en el comercio internacional, es difícil seguirles la pista incluso a actores vetados o bajo sospecha y de maderas provenientes de especies en riesgo.

Siendo productor principal de madera amazónica, con una explotación intensa y poco regulada, no es de extrañarse que solo en el 2020, Perú haya perdido 278.000 hectáreas de bosque natural, mayoritariamente amazónico, que dejaron de ser sumidero de 132 millones de toneladas de emisiones de CO2, según el último informe de Global Forest Watch.

Luis Jurado Ascencio, de Inversiones La Oroza, está convencido de que destruyen a la Amazonía no quienes, como él, la explotan comercialmente. “Yo sigo en este negocio porque en realidad primeramente soy forestal y me da muchísima pena que gentes inescrupulosas se están metiendo con nuestros bosques tropicales y los están deforestando de una manera criminal”, dice, citando entre esos depredadores a narcotraficantes. “Cada gente que se mete a esto se está haciendo más de dinero, a tal punto que ya en Iquitos ya hay chacras de cultivos de coca”.

Explica que no quiere desamparar a quienes trabajan para su empresa desde hace años y que, aunque ya no está haciendo las exportaciones de antes, quiere continuar intentándolo. Si no lo consigue, concluye, tendrá que dejar el negocio.

Por su parte, Brasil es el país del mundo que más bosque primario perdió durante el año pandémico, según Global Forest Watch: un 25% más que en el 2019. Los científicos coinciden en que las 1,7 millones de hectáreas recientemente destruidas y el acelerado ritmo de la devastación amenazan con liberar millones de toneladas de carbono a la atmósfera y convertir el Amazonas en una sabana de especies devastadas.