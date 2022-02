$!México: ¿áreas marinas protegidas sólo en el papel?

“El modelo de áreas naturales protegidas está obsoleto, no está a la altura de los desafíos de conservación que enfrenta México. Ante este déficit en la conservación, ya no importa si el área natural está lejos o cerca de la costa”, destaca Miguel Rivas Soto, director de campañas de hábitat en Oceana-México.

Para tener respuestas, la organización no gubernamental convocó a un equipo para realiza una evaluación del estado en que se encuentran 39 áreas marinas protegidas de México. La investigación, publicada a finales de 2021, corroboró lo que se sospechaba: el Parque Nacional Arrecife Alacranes tiene problemas y no es el único. El estudio concluyó que el sistema de áreas marinas protegidas, en su conjunto, carece de herramientas que garanticen la protección de los hábitats de importancia crítica para la vida marina, como manglares y arrecifes.

El economista ambiental Enrique Sanjurjo Rivera, consultor independiente y quien participó en el estudio de Oceana-México, destaca que en el sistema de áreas naturales protegidas no existen evaluaciones sistemáticas ni homogéneas sobre las especies que se busca conservar. La existencia de esos estudios, según indica, dependen de que en el área trabaje alguna universidad, organización no gubernamental o de que el director del parque natural o de la reserva “sea muy movido”.

Pesca en el Mar de Cortés. Foto: Cortesía.

En su estudio, Oceana-México también se suma a organizaciones no gubernamentales, comunidades y científicos que desde hace tiempo reclaman la urgencia de cambiar la ley para que, entre otras cosas, se prohíba la minería dentro de todas las áreas naturales protegidas y se cierre la puerta a todo tipo de minería submarina.

Y en especial se plantea que las comunidades puedan decidir sobre su territorio. “La conservación —destaca Rivas Soto— se tiene que hacer con y para las comunidades. Cuando se piensa la conservación solo desde una perspectiva de la naturaleza, generalmente esas propuestas fracasan, porque no terminan siendo compatibles con la vida de las personas que habitan el lugar”.

Proteger el 30 % del territorio

Para Rivas Soto, el que México no esté garantizando la protección de sus áreas marinas no debe detener la creación de nuevas reservas, santuarios o parques naturales. Incluso, señala, que el país debe sumarse a la nueva meta de tener el 30 % del territorio costero y marino declarado como área protegida para el 2030.Sanjurjo Rivera menciona que hay lugares, como Sian Ka’an, que ya no existirían si no estuvieran decretadas como área protegida. Aun y con sus fallas, “las áreas naturales protegidas son una línea de defensa. Es heroica la labor de resistencia que hacen para frenar la presión brutal que enfrentan”.