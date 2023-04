Ese ejemplar era una hembra de poco más de un año que, a pesar de su edad, intentaba tomar leche de su madre, una práctica común cuando el alimento dentro del mar es escaso. Era noviembre de 2017 y el grupo de rescate animal trabajaba en su primer taller para el desenmalle de lobos marinos con especialistas de The Marine Mammal Center —organización no gubernamental dedicada al rescate y la rehabilitación de mamíferos marinos, la investigación científica y la educación ambiental— en la isla San Jorge, ubicada en el Golfo de California, en el noroeste de México.

Elsa Coria recuerda lo que sucedió con la loba marina: “Pudimos capturarla de manera sorpresiva y nos tardamos un buen rato en poder retirarle toda la red. Una vez que lo logramos, se liberó en el lugar y fue increíble ver cómo se tiró al agua y se quedó al lado de las embarcaciones. Nos volteaba a ver y empezó a jugar. A mí, literalmente, se me salían las lágrimas. No hay nada que pueda reemplazar el ver a un animal libre, que regrese a la naturaleza sin problema. Sobre todo cuando es un problema que causamos nosotros, los humanos”. En esos días, se acercaba la Navidad; fue por ello que a la loba marina rescatada la llamaron Nochebuena.

Elsa Coria recuerda lo que sucedió con la loba marina: “Pudimos capturarla de manera sorpresiva y nos tardamos un buen rato en poder retirarle toda la red. Una vez que lo logramos, se liberó en el lugar y fue increíble ver cómo se tiró al agua y se quedó al lado de las embarcaciones. Nos volteaba a ver y empezó a jugar. A mí, literalmente, se me salían las lágrimas. No hay nada que pueda reemplazar el ver a un animal libre, que regrese a la naturaleza sin problema. Sobre todo cuando es un problema que causamos nosotros, los humanos”. En esos días, se acercaba la Navidad; fue por ello que a la loba marina rescatada la llamaron Nochebuena.

La experta describe que esta especie tiene dimorfismo sexual, es decir, que resulta muy sencillo identificar a los dos géneros por sus diferencias físicas. “Los machos desarrollan una cresta sagital —que es como si fuera un copete en la cabeza— y con esta característica es fácil detectar a los machos adultos. Las hembras son más pequeñas, con su cuerpo más estilizado, y no desarrollan esta cresta. Su periodo de reproducción es en el verano, en el mes de julio, que es cuando hay el mayor número de nacimientos de esta especie”, dice Coria.

“Se tenían que sedar, anestesiar. En mi entrenamiento, me transmitieron su conocimiento y experiencia no solamente en el ámbito médico veterinario, sino también en toda la logística para lograr estas campañas de desenmalle —detalla Elsa Coria—. Si son organismos jóvenes, se hace una sedación ligera para permitir el retiro del enmalle; si son organismos grandes, se tiene que hacer sedación remota, que es utilizar un dardo con una mezcla especial de anestésicos para que podamos capturarlo y retirarle el enmalle”.

Un año más tarde, en 2016, inició su entrenamiento en la atención de animales afectados por las redes de pesca. La científica viajó a la sede de The Marine Mammal Center —en Sausalito, California, en Estados Unidos— para aprender más sobre el procedimiento que es bastante complejo y altamente especializado. Así se capacitó con quienes habían desarrollado una nueva metodología para capturarlos, ya que muchos animales son grandes y una red no resulta suficiente.

“El número de lobos enmallados es la punta del iceberg. Desgraciadamente, sabemos que muchos animales mueren ahogados en las redes; es un número que desconocemos, pero probablemente es muy alto. Por eso hemos abordado el trabajo con los pescadores de las comunidades. Para nosotros es muy importante involucrarlos, para apoyarnos en estas acciones. De esta manera, ellos ven el efecto directo de las redes que quedan abandonadas o que son utilizadas de una manera no muy responsable”, explica Coria.

Los lobos marinos no son los únicos afectados. Solo en 2022, los especialistas de CRRIFS atendieron a 90 animales por diversas causas. Fueron 25 mamíferos, 48 aves, 15 tortugas y 2 reptiles de otras especies que requirieron rescate, intervención y rehabilitación en el quirófano, así como en piscinas, aviario, áreas de cuarentena y otros espacios con los que cuenta el centro. Una de las principales causas de lesiones fue la interacción con artes de pesca: enmalles en chinchorros, anzuelos y líneas de nailon.

“Buscamos que ellos vean que estamos allí para apoyarlos, no para criticarlos ni hacerlos sentir mal. Al contrario, entendemos la problemática porque una red rota no es nada grato, porque conlleva un costo. Esto es un daño también para ellos y lo mejor es que disminuya. Nos han visto como aliados y no como enemigos que provocarán el cierre de su área de pesca —que es un temor bastante común—. Nuestra intención es apoyar su economía para que se les destruyan menos redes y, a la par, que poco a poco vayan haciendo una pesca más sustentable”, comenta Coria.

A la par, desde 2022, el Centro formalizó su programa de retiro de redes y artefactos de pesca abandonados —como trampas, anzuelos y chinchorros— tanto en la costa como en aguas, a través del buceo. Además, como una de las actividades ligadas a la educación ambiental, trabajan con las mujeres de las comunidades pesqueras, capacitándolas en el monitoreo de aves y lobos marinos para aportarles otras fuentes de ingreso. “Que vean que, si la pesca ya no está dando, hay alternativas. Eso no significa que dejen el mar, sino que pueden hacer turismo y trabajar en cuestiones biológicas. Eso es muy importante: abrir nuevos panoramas”, dice Coria.