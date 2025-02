$!México: los pescadores esperan una decisión de la Suprema Corte que salve la pesca artesanal

Gocher explica que la pesca no está considerada en la Constitución como una actividad primaria, lo que pone continuamente obstáculos al sector pesquero, pues no se garantizan acciones para recuperar especies deterioradas ni se protege la fuente de trabajo de aproximadamente 250 mil pescadores ribereños o artesanales y sus familias que dependen de los ecosistemas marinos.

“Estamos en riesgo de desaparecer”

Soriano, de 65 años, cuenta que anteriormente los pescadores de Puerto Escondido podían sacar entre 80 y 100 kilos de huachinango y pargo, “por muy jodido unos 20 o 30 kilos, pero había suficiente”, dice.

Ahora, en cambio, los pescadores deben alejarse todavía más, de dos o tres días, para obtener 30 kilos.

“Todo se pescaba artesanalmente, no había trasmallos ni redes agalleras y solo salíamos a dos millas. La pesca ilegal no respeta. Dejan caer redes de talla no apropiada, eso ahuyenta al pescado. Ya no hay (peces), eso es lo más fregado y no hay una regulación en las pesquerías porque no hay una autoridad competente”, sostiene el pescador que ha optado por subsistir de otras especies. Ahora solo pesca mediante buceo, principalmente ostión de roca, pulpo y langosta.

De acuerdo con un análisis de Oceana hecho a la Carta Nacional Pesquera, documento que da a conocer el estado de las pesquerías mexicanas –las zonas comerciales de pesca que tienen definidos procesos de suministro–, de las 83 áreas reconocidas, un 34 % se encuentra en condiciones de deterioro o rebasando el “aprovechamiento máximo sustentable” de las especies que se pescan.

Por si fuera poco, las propias autoridades mexicanas han reconocido que los niveles de la pesca ilegal, no declarada y no documentada han llegado al 40 %.