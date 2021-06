México revive en partes: Campo e Industria van; servicios no tanto

Por Efrén Flores

México (SinEmbargo.mx)._ México tiene síntomas de recuperación económica. Desde el tercer trimestre de 2020, la productividad del país comenzó a repuntar, las inversiones y las exportaciones tomaron fuerza, e incluso el empleo experimentó un segundo aire, de acuerdo con datos oficiales.

En términos macroeconómicos, el repunte se vio reflejado en el Producto Interno Bruto (PIB). A partir de julio del año pasado —que fue cuando el Gobierno federal comenzó a flexibilizar la suspensión de actividades no esenciales— y hasta marzo de 2021 —que corresponde al cierre del último trimestre reportado— el PIB de México aumentó 16.4 por ciento real, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

Sin embargo, el repunte productivo de los últimos tres trimestres aún no compensa el descalabro que venía sufriendo la economía nacional desde octubre de 2019 —cuando las exportaciones mexicanas empezaron a decaer en un contexto en que los mercados internacionales resentían una fuerte recesión por el cierre de fronteras y la interrupción de cadenas productivas y comerciales— que se agravó a partir del segundo semestre de 2020, luego de que la pandemia obligara al Gobierno federal a suspender las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, incluidas gran parte de las actividades del sector de los servicios. En esos nueve meses, el PIB mexicano cayó 19.2 por ciento real.

El balance entre el descalabro (-19.2 por ciento real) y el repunte (+16.4 por ciento real) del último año y medio implica que la productividad nacional todavía no recupera el nivel que tenía previo a la pandemia de coronavirus, toda vez que el PIB registrado en el primer trimestre de 2021 fue 2.8 por ciento real inferior al del mismo periodo de 2020.

Aunque la situación actual es favorable y aunque “los pronósticos más optimistas de crecimiento económico [para este año] llegan al 4.7 o al 5.0 por ciento”, en 2021 será difícil que México recupere los niveles productivo y económico que tenía antes de la pandemia, explicó en entrevista Alfredo Bravo Olivares, economista y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Lo anterior tiene mucho que ver con la forma en que la economía nacional se está recuperando, ya que actualmente México experimenta una recuperación mixta desde el punto de vista sectorial, considerando que las actividades agrícolas e industriales (y sus exportaciones) “sí han tenido una cierta recuperación” desde los meses de junio y julio del año pasado, dijo a SinEmbargo el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Al respecto, las cifras del Inegi refieren que en los últimos 18 meses las actividades agrícolas (o primarias) y las industriales (o secundarias) repuntaron 1.7 y 0.5 por ciento real, mientras que los servicios y las actividades comerciales (sector terciario) decayeron 3.5 por ciento real.

Para Cruz Marcelo, una de las circunstancias por las que la economía mexicana no ha podido tener una recuperación generalizada es que los sectores económicos que se han venido recuperando —que son el agrícola e industrial— “absorben en menor proporción la masa de trabajadores” de la población económicamente activa (PEA), mientras que “el gran sector de la economía” —que es el de servicios— aún tiene “rezagos importantes en cuanto a una no recuperación a los niveles previos a la pandemia”, sobre todo por el estancamiento del sector turístico.

“En el sector servicios, en lo general a nivel nacional, aún no podemos establecer una recuperación al 100 por ciento. Está en camino, obviamente, pero me parece que ha sido lenta, mucho más lenta que los otros dos sectores, y sobre todo, dependerá en que se reactive no tanto el turismo nacional, sino el turismo internacional”, abundó.