Durante las tormentas de finales de 2019, El Bosque comenzó a transformarse en zona de guerra. El mar se tragó las casas de Enriqueta, de Verónica, de Aurelia y la de Pedro Ponce, el hermano de Anahí. “El agua ya pegaba en las paredes de su casa y él no quería salirse, porque era su único patrimonio. Durante cuatro días estuvo ese golpeteo, hasta que tumbó las paredes. Mi hermano y su familia no tuvieron otra más que salirse y sacar lo que pudieron”.

La doctora Lilia Gama, investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y coautora del artículo, explica que en el mundo científico se sabe que “los deltas son muy dinámicos, pero normalmente crecen, no se pierden. La salida de los ríos aporta sedimentos y eso ayuda a que se forme costa. Pero en El Bosque no se observa eso”.

Las tormentas provocaron que los habitantes de El Bosque salieran de la comunidad. Algunos se instalaron en el albergue temporal que las autoridades implementaron en la ciudad de Frontera. Ese refugio duró menos de 15 días, cuenta Guadalupe Cobos. “A la gente le dijeron que ya no podían estar ahí, que tenían que hacerle como pudieran. Y la gente hizo lo que pudo: muy pocos, rentaron un lugar para vivir. Otros intentaron regresar a El Bosque, pero no pudieron porque ya no tenían casa”.

A finales de junio de 2024, sólo 12 familias vivían en la comunidad. Los demás regresan a El Bosque para pescar, para encontrarse con los que aún quedan, para mirar el lugar en donde antes estaba su casa.

“Ya no hay transporte que llegue hasta aquí”, cuenta Guadalupe Cobos. Su casa aún está en pie. “Decidimos quedarnos, aunque el mar sigue avanzando, porque no tenemos de otra. No tenemos recursos para rentar una casa y no sabemos cuándo nos reubicarán”.

Las pocas familias que aún viven en ese pequeño territorio tienen electricidad en forma intermitente. Los pozos de agua dulce ya no sirven: de ellos ya sólo se obtiene agua salada. Los pobladores compran el agua potable a los carros cisterna o pipas como les llaman en México. Tampoco tienen centro de salud ni escuelas; los niños toman clases sólo dos días a la semana en un lugar improvisado.

En la audiencia pública ante la Corte IDH, celebrada en mayo de 2024, Aurea Sánchez explicó cómo su vida cotidiana se ha trastocado: “Nuestros hijos no están aprendiendo igual. Hay niños que ya sabían leer y ahora deletrean. Mi nieta de siete años confunde las letras... Los niños lloran de miedo cada que hay una tormenta... Algunas personas han requerido terapia por el estrés y la angustia. Antes, el mar nos arrullaba. Ahora, nos quita el sueño”.