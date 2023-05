«Aquí hasta hace unos años hacíamos fiestas cuando empezaba la temporada de jaiba. No teníamos la menor idea. Cuando decían Cambio Climático era una voz lejana que no llegaba a estas playas. No me acordaba que el mar estaba tan cerca de mi. El Cambio Climático no lo provocamos nosotros, pero sí somos quiénes lo vamos a pagar».

El primer «norte» embravecido

El Bosque se estableció en la década de los 80 del siglo pasado en la ribera oriente de la desembocadura del río Grijalva al golfo de México. Una zona que naturalmente es afectada por un fenómeno llamado erosión marina, que provoca cambios constantes en la línea costera por los sedimentos arrastrados por el río. Un playón ancho que crece o disminuye a capricho de la naturaleza.

En esta zona del golfo, como en muchas otras, a los frentes fríos se les conoce como nortes. Aquí, las masas de aire polar que bajan desde las zonas árticas del continente llegan a ser tan devastadoras como huracanes. Con el avance de la emergencia climática, ambos fenómenos, el de la erosión marina y los nortes aceleraron el proceso de cambio en la playa de El Bosque, que hoy, parece destinada a desaparecer.

El primero de estos “nortes” descomunales llegó en 2019, cuando las dos primeras casas de El Bosque quedaron bajo las olas. Esos días el agua no solo cubrió esas casas, sino gran parte del pueblo.

“Yo pensé que iba a ser un norte más que estaba llegando, pero cuando vimos, el agua se empezó a meter hasta la cooperativa”, recuerda Cristina Pacheco sobre esos días.

La cooperativa es un edificio donde los pescadores juntaban el producto del trabajo diario y lo preparaban para su venta. Solía estar a más de cuatro cuadras de la playa, aunque hoy solo lo separa una calle del mar.

“Cuando vimos que el agua se metió hasta acá corrí a casa de mi hermana. ¡Vámonos a Frontera! Le dije. ¡Llévame en tu moto!”. Mientras recorrían la carretera de camino a Frontera, el poblado más cercano, se acordó de la señora Guadalupe.

«En ese norte vinieron los de Protección Civil, porque estaba muy violento. Aún así, Guadalupe lo quiso pasar aquí con su niño más chiquito. Yo no me quedo, le dije, pero ella no se quiso mover. Vete me dijo, vete. Yo me voy a quedar la noche. A la mañana siguiente estaba arrepentida de haberse quedado. Al otro día que regresamos, en la carretera había árboles tirados. Yo me regresé por venir a verla, y cuando ya salió de su casa, todavía me dijo: ya ves, si no pasó nada. ¿No? Le dije. Ven a ver aquí afuera. Ya que salió se espantó. En otra ocasión los destrozos fueron tantos que un vecino se murió de la impresión al ver su casa destruida”, dijo.

Desde entonces los nortes pegan con más o igual furia. La mayoría de las personas que vivían en El Bosque rentan o están refugiadas en casas de familiares. Quiénes aún no han podido salir levantaron unas pequeñas casuchas de lámina, temporales, en las que sobreviven sin servicios como agua, luz o drenaje.

A manera de memoria y como símbolo de esperanza, los habitantes de este pueblo pesquero junto con la organización Conexiones Climáticas, que les ha dado un importante acompañamiento, pintaron un mural en las paredes de la cooperativa. En la imagen se ve una mano que emerge de las olas sosteniendo un brote de mangle simbolizando resiliencia y adaptación.