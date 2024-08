La opacidad de casos positivos de coronavirus en Sinaloa se da en medio de una alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud por el aumento de contagios, y la baja probabilidad de que la oleada disminuya en el corto plazo.

En una conferencia de prensa emitida el 6 de agosto desde Ginebra, Suiza, la médica Maria Van Kerkhove advirtió que resultan positivas más del 10 por ciento de pruebas para detectar el coronavirus, pero varía según las regiones, por ejemplo, en Europa es superior al 20 por ciento.

Van Kerkhove recalcó su preocupación ante la baja cobertura de vacunación contra el virus, porque si apareciera una variante más virulenta, incrementaría el riesgo de la población susceptible a desarrollar una enfermedad grave.

Ante este escenario instó a los gobiernos a fortalecer las campañas de vacunación; aunque las admisiones hospitalarias sean menores que en el pico de la pandemia, las autoridades deben garantizar que los grupos de riesgo reciban una dosis de la vacuna al menos una vez cada año.

Casi al mismo tiempo que Kenny Inzunza Leyva descartó la alerta por coronavirus en Sinaloa, Itzel y su familia contrajeron la enfermedad después de que sus suegros dieran positivo al virus.

No es la primera vez que ella, su esposo y sus hijas se contagian de Covid-19, sin embargo, esta vez padecieron de forma distinta la enfermedad. La ocasión anterior ninguno presentó síntomas graves.

“A nosotros lo que nos pasó con la primera etapa del Covid, no nos pegó tanto el Covid en sí, sino las secuelas del Covid”, explicó.

“Por ejemplo, yo hace añales que no tenía problemas de asma, cuando yo en la secundaría había empezado a manifestar ciertos problemas asmáticos, me dio Covid cuando se reincorporaron las escuelas a la dinámica, ahí fue donde me dio la primera vez Covid a mí.

“No me pasó nada, no tuve ningún problema, sin embargo, posterior al Covid que fueron las secuelas entonces sí fue cuando empezamos a tener problemas”.

Itzel recordó que las secuelas no le permitían respirar, y eso la limitaba en su labor como docente en una universidad en Culiacán, porque sentía que se ahogaba. Le ocurría lo mismo cuando subía escaleras.

“Pareciera que el Covid anduvo buscando en el cuerpo de nosotros para decir ‘ah, esto es en lo que tú cojeas, pues por ahí te voy a atacar’, y así los dos. Pasó un buen tiempo para poder recuperarme nuevamente del asma”, expresó.

Sin embargo, el contagio más reciente resultó diferente, ya que sí presentó síntomas pronunciados y molestias; además de otros padecimientos después de la enfermedad.

“Fíjate que, bien raro, nos enfermamos del estómago. Yo ya había sabido en otros casos de conocidos míos, que les había dado problemas estomacales”, dijo.

- ¿Y les había pasado la primera vez?

La primera vez no, pero esta vez sí, y fue primero uno, y luego el otro. Fuimos como de horas, hoy empecé yo, y al siguiente día mi hija, y en la noche ya estaba la otra y como a los dos días, mi esposo.

“Tanto para cuidado de nosotros mismos como de las demás personas”, expuso la docente.

“El médico nos dijo que en realidad no había medicamento para Covid, que era el mismo procedimiento que la vez anterior: aislarse, tomar mucha vitamina, que tomáramos mucho líquido, mucha agua, mucha vitamina C”.

Cuando fueron a realizarse las pruebas para confirmar el contagio, explicó que sí había muchos pacientes, pero la cantidad no era comparable como en los momentos más álgidos de la pandemia.

De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud estatal publicado el 1 de abril, hasta esa fecha en Sinaloa habían muerto 10 mil 122 personas por Covid 19, y desde el 28 de febrero del 2020 que fue detectado el primer caso en la entidad, se acumularon 189 mil 416 casos positivos.

Al 9 de agosto, el Sistema de Información de la Red de IRAG (Infección Respiratoria Grave) el Hospital General de Culiacán tenía el 50 por ciento de ocupación en la camas destinadas a pacientes coronavirus, siendo el único nosocomio en la entidad con personas hospitalizadas por esa causa.

Sin embargo, la información publicada por la Secretaría de Salud federal en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México no detalla cuántas camas de cada hospital son destinadas a atender a pacientes con coronavirus.

Para el 16 de agosto, Noroeste revisó nuevamente la plataforma federal, y comprobó que no había ningún paciente registrado en hospitalizaciones en la entidad.

“Tenemos que normalizar el cuidarnos y ser preventivos en cuanto a que si yo traigo algún malestar, cualquiera que sea, pues simplemente que tomemos las medidas”, opina Miranda.

“No hay que escandalizar, ni nada, sino simplemente ser precavidos; si yo me siento mal, siento que traigo alguna gripa, no andar en contacto con las personas, no recibir visitas, no ir a visitar gente porque no sabemos si a lo mejor alguna persona con la que tenemos contacto pues sus defensas están muy, muy, muy bajas y que a lo mejor el Covid no le haga nada, pero las secuelas del Covid sí le puedan hacer algo”.