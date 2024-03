Durante los últimos cinco años, el hijo del ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, realizó la compra de propiedades, en su mayoría locales comerciales o departamentos de lujo, en zonas de desarrollo en Mazatlán y Guasave.

En su última declaración patrimonial disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, fechada en mayo de 2022, Cuén Díaz declara tener sólo un bien inmueble: una casa de la cual no reporta valor ni características y que habría adquirido de contado.

En los últimos años, Noroeste ha publicado investigaciones periodísticas que revelaron cómo la familia del ex Rector ya sumó más de 100 millones de pesos en la compra de más de 79 propiedades, cuyas operaciones han sido de toda su familia, pero mayormente a través de Cuén Díaz y su esposa Belinda Portugal.

Cuén Ojeda, líder fundador del Partido Sinaloense en 2012, hoy es candidato plurinominal a una diputación federal en la quinta posición de la circunscripción que incluye a Sinaloa, impulsado no por el PAS sino por el Partido Revolucionario Institucional, ambos institutos en alianza con el llamado Frente Amplio, Fuerza y Corazón por México en Sinaloa.

Incluso, las acusaciones están concentradas contra Cuén Díaz, quien hasta el año pasado ocupó el máximo cargo de la Dirección de Control de Bienes e Inventarios de la UAS y fue el encargado de negociar, avalar y firmar las operaciones por las que hoy los ex funcionarios universitarios encaran dichos procesos judiciales.

Cuén Díaz, hijo del ahora “priista” Héctor Melesio Cuén Ojeda, encara media docena de procesos judiciales junto con el actual Rector separado del cargo, Jesús Madueña Molina, y otros ex funcionarios de la UAS, acusados de delitos relacionados con corrupción.

La escritura 132 de la notaria María Amparo Verdugo Ochoa, fechada el 19 de septiembre de 2023, detalla que el trato no salió como se esperaba debido a lo que provocó la pandemia por el Covid 19 en Sinaloa.

En virtud de que SYC Desarrollos no ha podido concluir la edificación y no pudo pagar los 24 millones de pesos acordados por el aporte y el desarrollo del proyecto, se acordó que Beisbox recibiera un departamento en condominios Marina Platino Plus, en la Marina Mazatlán, por 3.6 millones de pesos como pago parcial de la deuda.