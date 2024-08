El inicio de las investigaciones

Rodrigo Medellín había recibido reportes, desde el 2015, sobre sitios arqueológicos como Uxmal —ubicado en el suroeste del estado de Yucatán— donde los turistas se quejaban de la presencia de los murciélagos durante sus visitas. Los arqueólogos del INAH se preocuparon por el bienestar tanto de los animales, como de las personas. Así fue que contactaron a los científicos, detonando en el proyecto de investigación con el que buscaban reunir elementos para mejorar la relación entre los humanos y los murciélagos, usando los sitios arqueológicos como plataforma.

“Tenía ese sueño”, dice el biólogo. “En algunas ocasiones me reportaron que había problemas porque los turistas se quejaban —específicamente en Uxmal, en el Palacio del Gobernador, en donde hay una gran colonia de murciélagos insectívoros— y que decían que eran una cosa ‘horrible’, que por qué no los quitaban o por qué están allí. No sabía por dónde entrarle al tema, hasta que me llamó Eduardo López Calzada, que era el director del Centro INAH Yucatán. A partir de ahí comenzamos a plantear ideas sobre lo que podíamos hacer”, agrega Medellín.