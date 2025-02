Mussa Coral Fest: la ciencia de la restauración de corales se va de fiesta en México

Texto: Estefanía Cervantes

El océano está lleno de vida. Entre las más de 250 000 especies de animales marinos que lo habitan, destaca una que cautivó a la bióloga marina Johanna Calle hace 18 años. “Usualmente creen que son rocas o que son plantas, pero la realidad es que son seres vivos, animales”, explica la experta al describir los corales que han marcado su vida.

Calle, quien se ha dedicado a comprender los diferentes procesos de la vida de los corales, los ha estudiado en diversos países. En México, a donde llegó para estudiar su maestría en la Universidad Veracruzana; en el Caribe dominicano, donde realizó monitoreos para su doctorado; y en Colombia, donde formó parte del Instituto de Investigación Marina y Costera y del Sistema Nacional de Monitoreo de Arrecifes Coralinos en 2008.

Desde que empezó, dedicó muchas horas de buceo para observar el estado de las colonias de corales. Impulsada por los múltiples impactos a la salud de estas especies, entre ellos, los causados por la crisis climática, se concentró en investigar cómo restaurarlos.

Junto con otros colegas, logró que la restauración se entendiera como ciencia, en una época en que no se tomaba con seriedad. “Fuimos pioneros en esa rigurosidad, en una aplicación más metodológica”. A eso dedica ahora su tiempo, a entender las amenazas que sufren los corales y tratar de recuperarlos.

Pero además del trabajo científico, Calle se dedicó a buscar a más personas y organizaciones que quieran unirse en una cruzada por proteger las colonias de corales. Ahora colabora con Wave Of Change Science, una institución que crea estrategias de transformación para unir los sectores privados, públicos y científicos hacia una economía oceánica sostenible. “Es bonito el trabajo de esta forma porque me ha permitido realizar intercambio de experiencias con otros profesionales y gente local. He tenido la gran oportunidad de capacitar a voluntarios locales”, cuenta.

La bióloga enamorada de los corales caribeños quiso ir un paso más allá. Desde principios de 2024, está trabajando en un proyecto de difusión e inclusión que busca integrar a la sociedad en la restauración y protección de los arrecifes de corales a través de un innovador mecanismo: la celebración. En entrevista para Mongabay Latam, la bióloga cuenta los inicios del “Mussa Coral Fest”, una serie de eventos en el Caribe mexicano para concientizar a las comunidades sobre los corales a través del arte y la fiesta.