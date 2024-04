En los supermercados ya no hay cereales de caja, galletas o bebidas azucaradas que muestren imágenes de personajes infantiles que alienten a niñas y niños a consumir este producto, pero esto no significa que hayan dejado de hacerlo.

Según datos de la Ensanut, consultados por Noroeste en la plataforma pública del INSP, en Sinaloa fue identificado que uno de cada 10 infantes menores de 4 años de edad tienen anemia, asimismo niñas y niños menores de 5 años de edad aún no se desarrollan plenamente por mala nutrición; no obstante, casi una tercera parte de menores en edad escolar tienen alguna condición de sobrepeso u obesidad.

La mala nutrición en la infancia, antes llamada desnutrición, provoca que los infantes tengan diferentes problemas de salud como no tener un buen rendimiento escolar, que no crezcan de acuerdo como su genética les marcaba y no alcancen la talla que se esperaba, por ejemplo, en la estatura.

“Obviamente cuando nosotros ingerimos alimentos con alto contenido calórico, lo único que hace es quitarnos el hambre, pero no nos nutre, no nos da nutrientes suficientes para poder desarrollarnos en plenitud”, enfatizó el médico pediatra.

Explicó que existe una anemia fisiológica en los infantes, pero la detectada en la Ensanut se sale de los parámetros de la normalidad.

Aunado a que ambos parámetros están presentes en la infancia sinaloense, también pueden combinarse, llevando a que niñas y niños que tienen sobrepeso u obesidad, además padezcan anemia por la ingesta de alimentos con bajo valor nutricional.