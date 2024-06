—Como son animales que pasan más tiempo en mar abierto y en islas que son muy remotas y lejanas, no había mucha información. Entonces, entendí que había mucho que hacer y fue cuando propuse a la Universidad Autónoma de Baja California Sur un proyecto que no existía, así empecé a trabajar con ellas.

—El parque es muy importante para muchas especies, como los tiburones y las mantas. Tiene condiciones oceanográficas que posibilitan los movimientos del agua que trae nutrientes desde el fondo, por lo que hay disponibilidad de alimento para estos animales. Otro aspecto importante es que hay estaciones de limpieza, con la presencia de los peces Ángel Clarión (Holacanthus clarionensis), que son endémicos y tienen una relación simbiótica mutualista con las mantas, pues ambas especies se benefician. Los clariones son como “doctores” o “enfermeros” de las mantas, porque las limpian de las infecciones de parásitos y, si las mantas tienen heridas, las ayudan a sanar. Tienen un rol muy importante en la salud general de las mantas. Además, Revillagigedo es un Área Marina Protegida, por lo que no hay pesca. Es decir, en este lugar hay de todo para las mantas: alimento, estaciones de limpieza y protección. Revillagigedo también es un lugar muy especial porque sus islas no tienen hoteles ni desarrollos, por eso es perfecto para estudiar a las mantas sin esos impactos.

El problema en esto es que las mantas caen en las redes. Aunque no sea una pesca direccionada a las mantas, sí es una pesca incidental. Para respirar, las mantas tienen que moverse, entonces si se enredan no van soportar mucho tiempo y, aunque los pescadores las vuelvan a poner en el agua, ya no sobreviven.

—El método que utilizamos es invasivo. Ponemos marcas satelitales que tienen un ancla que va debajo de la piel. La marca se queda entre cuatro y seis meses, pero no es un método estresante: las mantas no se estresan después de marcarlas, sino que siguen ahí conmigo y puedo tomarles más fotos y videos.

Yo trabajo con una organización no gubernamental local, llamada Pelagios Kakunjá, y es a quienes les dan ese permiso en colaboración con la UABCS. Siempre estamos buscando donaciones y también tenemos muchas organizaciones que apoyan el proyecto porque las marcas son muy caras, igual que los viajes a Revillagigedo: Marine Megafauna Foundation, Manta Trust y Mares de México están apoyando. Todo esto es posible gracias a la colaboración de varias organizaciones internacionales y mexicanas, así como de universidades —como la Universidad de Lisboa—, por lo que me siento muy afortunada.

—¿Qué aportes ha generado su investigación? ¿Han logrado descifrar alguno de los misterios de las mantas?

—Esa primera publicación fue muy importante para tener la línea base, no sabíamos cuántas mantas teníamos. No se pueden proteger si no sabes cuántas hay. Lo importante de este paper científico fue la influencia de El Niño en sus movimientos, por eso caracterizamos que Revillagigedo es un refugio para esa población. Aún no publicamos sobre las marcas, porque como cada manta es independiente, tenemos que poner muchas marcas para encontrar estos patrones.

Ahora a esto me dedico, a poner más marcas, a obtener más fondos, porque cuantas más marcas mejor. Esa publicación, que espero que salga el próximo año, creo que va a ser muy importante, porque estamos creando —todos quienes estudiamos tiburón y mantas— esas áreas y migravías importantes para las especies y que se pueda presentar, desde toda Latinoamérica, una propuesta de manejo.

Las Naciones Unidas tiene varios países que firmaron para proteger, hasta el 2030, el 30% del territorio, que incluye también el 30% de los mares. Buscamos que, cuando vayan a crear esas áreas protegidas, sea con información, para que realmente se protejan las áreas más importantes para esas especies y para que se pueda hacer un manejo y una conservación efectiva.