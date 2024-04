El domingo pasado, cuando el Gobernador Rubén Rocha Moya posteó en su cuenta de X un boletín íntegro de la SSP que confirmaba el regreso de las ocho personas que se mantenían desaparecidas desde la madrugada del 22 de marzo pasado, él despertó a su hijo, lo cambió, alistó y le dijo: tu mamá ya regresó de viaje.

Esperó la llamada de sus suegros pacientemente. Dieron las ocho de la noche, las nueve, y como no le marcaron, tuvo que salir a trabajar. Cuando regresó, el niño le insistió sobre su madre y él ya no supo qué contestarle. “Le dije que iba a tardar un poco más en regresar”.

No había querido intervenir, porque fueron sus suegros los que interpusieron la denuncia por la desaparición pero ellos “no saben nada”, por lo que finalmente decidió acudir a la Fiscalía General del Estado.

“...Pues el Gobernador no sé por qué dice que ya apareció, si no apareció, él está obstruyendo, está obstruyendo a la Fiscalía, porque si él dice que apareció, si alguien los ve en las calles, pues no les va a tomar importancia, porque en sí ya no están buscando a esas personas, porque el Gobernador ya dijo que habían aparecido”, expresó.

“Entonces no sé por qué el Gobernador hace eso, o que dé la cara, o que se abra un proceso contra él por que es obstrucción, se tiene que responsabilizar de ese hecho y no lo hace”.

Su versión es la misma que le han confirmado otros familiares a través de redes sociales, con quienes ha estado en contacto desde aquel viernes.

Además de este testimonio, Noroeste también consultó otras fuentes cercanas a los familiares y todos contrastan con el boletín que difundió la Secretaría de Seguridad Pública estatal el domingo, que señala que las ocho personas que se encontraban desaparecidas ya regresaron a casa.

“Ella fue de las primeras, fue de los primeros casos y fue los primeros casos que entraron a la carpeta, pero ya he escuchado que son varios, no son ocho, son más de ocho, y te digo que hay niños también, que hacen falta publicarlos, porque dicen que eran tres mujeres, y son tres mujeres de aquí y el mismo de la Fiscalía me dijo que eran dos mujeres de La Cruz, que desaparecieron el mismo día, que pueden haber entrado en el mismo operando (sic), de esa situación y otros más del lado de La Campana”, recalca.

“(Se la llevaron) de su casa, de su domicilio, tumbaron la puerta, sacaron a todos los niños, todos los que viven ahi se los llevaron y pues la puerta se ve en la foto que fue derrumbada, y el Gobernador dijo que no hubo secuestro porque ninguna puerta fue derrumbada y en las fotos claramente se ve que fue derrumbada, que fue golpeada y el Gobernador dice; no hay secuestro, porque las personas se fueron por su propia voluntad, no hay casquillos, no hay sangre y las puertas están abiertas... ¿o sea que para que según él haya un secuestro tiene que haber tirado un litro de sangre y haya armas de fuego?”

En la Fiscalía, nadie dice nada pero las fichas de búsqueda siguen activas

Han pasado más de dos semanas y la Fiscalía sigue sin precisar quienes integraban la lista completa de las últimas ocho personas por aparecer.

De hecho, en la página de Facebook de la Comisión Estatal de Búsqueda, tanto la ficha de búsqueda de su esposa, como la de una familiar de ella, siguen vigentes.

Además, la Fiscalía General del Estado confirmó a Noroeste que ninguna de las fichas por las personas que seguían desaparecidas desde el 22 de marzo, se habían desactivado, pese a los anuncios de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

“Ya va para 20 días, y pues el muchacho se ve que nomás me recibió de compromiso, nada más me quería dar salida, no solucionan nada, le preguntaba algo y no me solucionaba, como que era algo de compromiso, que él nada más cumplia con su trabajo”, lamentó.

“Ellos (sus suegros) me dicen que marcan y no les resuelven nada, dicen que ellos no saben nada, que de tantas personas que han sido privadas de la libertad, no pueden llegar a algún punto... no avanzan nada de tantas personas que hubo no saben nada todavía. Nadie quiere hablar, pero no creo que sea cierto, son muchas personas, algo tiene que llegar”.

Se le preguntó si está en comunicación con sus suegros y con la Fiscalía General del Estado.

“Si, yo estoy en comunicación todo el tiempo, si saben algo, si sé algo. Les comenté mi caso y estaba platicando que van y que les dicen lo mismo, nada más le dan salida, salida y salida... dejarlo pasar, nomás llegas, te sientes y te dicen que no saben nada, es como que hacen su trabajo nada más, pero no le dan importancia a este caso o a los otros caso no sé la verdad, pero en mi caso es lo que te puedo contar”.

“Y pues sí, necesitamos saber qué va a proceder, porque si el Gobernador dice que él ya no va a hacer nada, que para él ya aparecieron , y pues yo no he visto que cruce la puerta (su esposa) y su mamá (del niño), pues la verdad su hijo eran sus ojos, ella le procuraba todo siempre, lo que le faltaba, si yo lo tenía me marcaba cada media hora, para ella su hijo lo era todo, si ella ya hubiera aparecido lo primero que hubiera hecho era ver a su hijo, verlo, abrazarlo, obvio que no ha aparecido”.

Este familiar aseguró que no ha recibido amenazas, pero sí teme por su vida.

“No, es que tampoco no le he movido por miedo, porque él (su hijo) sólo me tiene a mi, si yo me pasa algo, qué va a ser de él, nadie lo va a cuidar, quién se va a preocupar, si ha comido, si está enfermo, pero ya se me hace mucho 20 días ya, ya”, dijo.

“Y más que este hombre dijo eso, ya va a parar el caso y ahí quedó, ya se limpió las manos, y ya se va a ir, otro caso más que deja ahí, que no es cierto. No sé por qué en su posición de Gobernador, se supone que debe estar consciente de que no debe hacer esas declaraciones, se supone que es alguien elegido por nosotros, que nos debe respaldar, como nosotros lo respaldamos con sus votos, y confiamos en él, por algo confiamos en él, para que nos dé la espalda y nos traicione”.

Este familiar también recalcó que no ve un trabajo diferente con los soldados.

“El primer día que fue ella, desde el sábado, pues que trabajan, dicen que andaban mil 200 soldados, yo en la calle no veo mil 200 soldados, yo veo a los mismos de siempre, no sé dónde están los mil 200 soldados que dicen que llegaron, son los mismo que han sido todo el tiempo, el mismo operativo que hacen”, expresó.