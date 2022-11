$!Pescadores de Bahía de los Ángeles en México ayudan a la ciencia a descifrar los misterios del tiburón ballena

MÉXICO._ En Bahía de los Ángeles, un pueblo del Mar de Cortés alejado de carreteras y aeropuertos, los pescadores han zarpado toda la vida en sus lanchas para pescar lenguado, pulpo, cabría o cochito, según la temporada.

Pero desde hace 17 años, entre junio y diciembre, los pescadores se transforman en investigadores para aportar, con datos, al conocimiento científico de una de las especies marinas más desconocidas del océano: el tiburón ballena (Rhincodon typus).

Este lugar que pertenece a la Reserva de la Biosfera Bahía de los Ángeles, Canal de Ballenas y de Salsipuedes y que sigue relativamente aislado del frenesí turístico que caracteriza a esa región de México, se ha convertido en uno de los referentes para la investigación y protección de esta especie considerada En Peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Cada año son cientos los tiburones ballena que llegan a Bahía de los Ángeles y es por eso que pescadores, científicos y habitantes del lugar conformaron, en 2008, un grupo de monitoreo comunitario llamado originalmente ‘Pejesapo’, para estudiar y proteger a este pez, el más grande conocido hasta ahora.

El fundador de la organización, el científico Abrahám Vázquez, asegura que Bahía de los Ángeles es el lugar donde se han registrado más tiburones ballena en toda la Costa Pacífico Oriental y que esta población, considerando todos los sitios del Golfo de California, “ha aportado a la base internacional (registro de individuos de esta especie a nivel mundial) más de 1250 individuos”.

El aporte del monitoreo comunitario

“Hace dos días no hubiéramos podido tener esta conversación. No hay señal de celular y apenas me instalaron un internet decente”, dice a Mongabay Latam la bióloga Vanesa Vázquez, veterinaria, especializada en biotecnología marina quién está a la cabeza del proyecto comunitario.

Sin embargo, el relativo aislamiento en el que vive la población de Bahía de los Ángeles no ha sido impedimento para convertirse en una importante fuente de información. Al contrario, la visita de los tiburones a Bahía de los Ángeles comienza en junio y dura hasta diciembre mientras el agua se mantiene cálida. Llegan siguiendo la comida, asegura Vázquez, y como la bahía es tan prolija en alimento, se quedan durante esos meses dentro de un estero (sitio donde un río desemboca en el mar), que es el tipo de zonas que prefieren, explica la experta.

Con cada visita, pescadores y científicos se sumergen para fotografiar el patrón de puntos o manchas que tiene cada animal, estas son como su huella dactilar. En este caso, registran las presentes en una de las aletas dorsales del tiburón. Luego se colocan debajo de sus panzas para determinar el sexo. De esa manera, desde que empezó el monitoreo en 2008, han logrado identificar hasta 250 animales por temporada.

A pesar de ser una especie con una amplia distribución a nivel global, se sabe muy poco sobre ellos. Por ejemplo: ¿dónde se aparean? ¿dónde nacen? ¿A dónde van cuando alcanzan la adultez y dejan el Golfo de Baja California para adentrarse en el Océano Pacífico? Son preguntas que la ciencia lleva años intentando responder.

“Desconocemos mucho de su biología, de sus hábitos. Esa es la importancia del programa de identificación con foto”, explica Vázquez.

La información levantada por el grupo de monitoreo comunitario en Bahía de los Ángeles, le ha permitido, por ejemplo, a la organización Tiburón Ballena México lograr reunir los datos necesarios para determinar algunos puntos importantes.

Uno de ellos es que los tiburones que se quedan en el Golfo de California son los “juveniles”, es decir, aquellos que no han alcanzado su madurez sexual y por lo tanto nunca se han reproducido.

“El Golfo de California es como el kínder garden, la primaria y la secundaria para estos animales”, asegura la directora de la organización Tiburón Ballena México, Dení Ramírez.

De hecho, “una vez que están cerca de la madurez sexual, (los tiburones) se van y ya no los volvemos a ver”, asegura la experta.

“Tenemos animales que los hemos visto durante 10 años pero llegan a una talla y dejan el Golfo de California y no sabemos a dónde se van”.