Presupuesto 2027: prevé dar a Conanp 16.2 pesos por hectárea para proteger áreas nacionales

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 asignó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la cantidad de 49 mil 508 millones de pesos. Esta propuesta de presupuesto vuelve a impactar la protección de las 232 Áreas Naturales Protegidas (ANP) —administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)—, designando solo 16.2 pesos por hectárea terrestre y marina en este año.

Aunque la iniciativa para 2027 refleja algunos incrementos para el sector ambiental, las organizaciones de la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA) señalan que el planteamiento del presupuesto 2027 sigue siendo insuficiente para garantizar el cuidado efectivo del ambiente y el manejo de las ANP del país.

La coalición NOSSA hizo un análisis a la propuesta de presupuesto que se asignó a la Semarnat y encontraron un incremento real de 5.3% respecto al monto aprobado para 2026. Sin embargo, frente al presupuesto modificado con el que cerrará este año, la propuesta presenta un recorte de 271 millones de pesos.

Además, en una revisión del presupuesto en el periodo 2006 a 2026, el presupuesto anual promedio de la Secretaría de Medio Ambiente disminuyó alrededor de 47% en términos reales, una tendencia a la baja que el PPEF 2027 no logra revertir.



La tendencia al recorte presupuestal continúa

Daniel Martín Villar, integrante de la coalición NOSSA, Noroeste Sociedad Civil por la Sustentabilidad Ambiental y oficial de programa senior de política pública en la organización Wildlands Network México, subrayó que el aumento de 5.3% a la Semarnat prevé que, no alcanza para revertir la pérdida de capacidades en la institución con un periodo de recortes sostenidos al sector ambiental.

“Las cifras parecieran ser optimistas a primera vista porque lo que encontramos en el proyecto de presupuesto de ingresos de la federación para 2027 es un aumento de 5.3% en Semarnat. Esto parece positivo, cuando lo vemos desde afuera. Cuando nos vamos al detalle (...), la asignación que se hace del PPEF 2027 para la Semarnat este año, si bien representa este incremento real de 5.3% es respecto al monto aprobado para 2026”, explicó Daniel Martín Villar, integrante del colectivo NOSSA en entrevista para Animal Político.

Sin embargo, detalla el experto política pública, cuando se revisa el presupuesto modificado con el que va a cerrar Medio Ambiente este año 2026, la propuesta presenta realmente un recorte de 271 millones de pesos.

“Esto no es positivo”, subraya Daniel, ya que muestra que la tendencia a la baja todavía continúa.

El oficial de política pública en la organización Wildlands Network México, comentó que hay continuidad en la tendencia a la baja en los recortes del presupuesto, como ocurre con la Semarnat.



El recorte impacta de nuevo a las 232 ANP

La coalición NOSSA advierte en su análisis que, la misma tendencia de reducción de presupuesto en el sector ambiental se observa con el presupuesto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en la asignación de recursos públicos del 2027.

De acuerdo con la propuesta del gobierno federal, el PPEF 2027 para la Conanp asciende a 1,591 millones de pesos; esto significa un incremento real de apenas 2.6% respecto al monto aprobado en 2026 que fue de 1,502 millones de pesos para las 98 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas que tiene México.

Sin embargo, la comparación que hacen las organizaciones del colectivo con el presupuesto modificado con el que la Conanp cerrará el año en curso, una cifra de 1,605 millones de pesos, la propuesta para 2027 tiene una disminución real de 14 millones de pesos, lo que representa un -0.9%.

Daniel Martín Villar, integrante de la Coalición NOSSA, explicó que la reducción de recursos públicos a la Semarnat no solo afecta a la secretaría de manera amplia sino también a la conservación de las áreas naturales protegidas.

“La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tampoco revierte la tendencia a la baja. El PPEF 2027 asigna 1,591 millones de pesos a la Conanp para ese año. Pero, para este 2026 se asignaron 1,502 millones de pesos, Es un incremento real de 2.6% respecto del aprobado para 2026. Pero si lo comparamos con el modificado, con el que Conanp va a cerrar este 2026, que es de 1,605 millones de pesos; hace que la propuesta para 2027 tenga una disminución real de 14 millones de pesos, comentó.



Conanp tendrá en 2027, 16.2 pesos por hectárea de ANP

En 2026, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tuvo, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 asignado, una inversión de 15.33 pesos en el año por hectárea para proteger los 98 millones de hectáreas de las 232 ANP que tiene el país.

Para 2027, según el análisis de la Coalición NOSSA, la misma Conanp invertirá por hectárea de área natural protegida 16.2 pesos anuales. Para las organizaciones, esta cifra continúa en “niveles críticos”.

En comparación con otros periodos, la cifra de 2027 es superior a los 10.22 pesos propuestos en 2025, pero es 80% inferior al promedio ejercido en el sexenio 2006-2012.

De acuerdo con un informe del colectivo, en el sexenio 2007-2012, el promedio anual de recursos públicos por hectárea protegida era de 81 pesos.

NOSSA señala que, nuevamente, la propuesta de presupuesto evidencia que el Estado mexicano no ha logrado sostener un presupuesto suficiente y progresivo para garantizar el manejo y conservación del patrimonio natural mexicano.

“El incremento es insuficiente, seguimos sin cerrar la brecha que la misma Conanp. Se trata de la brecha financiera de 200 millones de dólares que ha mencionado el comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas que, frente al cierre del del año, vamos a ver que la tendencia sigue siendo negativa, a la baja”, reiteró Daniel Martín Villar.

El experto equipara la proporción territorial de las 182 áreas naturales protegidas con las que México contaba en 2018 y con las que cerró el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en septiembre de 2024, al decretar 50 sitios protegidos.

Martín Villar recordó que, en 2018 la Comisión de Áreas Naturales Protegidas trabajó en ese periodo con 90 millones de hectáreas. Sin embargo, para 2026 y con el decreto de las 50 áreas naturales protegidas que se hizo en el sexenio de López Obrador, México tiene 98 millones de hectáreas, que equivalen a 7.3 millones de hectáreas más.

De acuerdo con esta comparación, los recursos propuestos para la Conanp en el PPEF 2027 apenas se acercan a lo asignado en 2018. De acuerdo con el informe de NOSSA al Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, en el periodo 2019-2024 el gasto promedio anual por hectárea de ANP era de 15.3 pesos.

“Estamos volviendo a los niveles que teníamos en 2018. Entonces, claramente es insuficiente. Es una paradoja en la que estamos teniendo más territorio, más obligaciones de proteger y esto, va siendo menor la capacidad institucional porque el presupuesto no tiene un aumento real”, sumó.