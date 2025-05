$!Proyecto de escalera náutica amenaza a mantarrayas gigantes, ballenas y tortugas en México

Cuando los investigadores han denunciado estas situaciones a la capitanía de puerto, la respuesta que reciben es que no hay recursos económicos para vigilancia. “Invertirán millones de pesos en construir más muelles, pero no destinan recursos a tener un ordenamiento marítimo o a dar mantenimiento a los muelles ya existentes”, destaca Zavala.

Astrid Frisch recuerda un caso que registraron en 2019. La cría de ballena jorobada tenía una herida en su aleta caudal que, a simple vista, no se veía severa, pero el ejemplar no llegó a su zona de alimentación. No sobrevivió. “Ahí aprendimos que aunque los golpes o heridas no sean aparentemente tan profundas, en el caso de las crías sí tienen un impacto fuerte. Al final, son bebés y están en la etapa más vulnerable”.

La falta de un ordenamiento marítimo en Bahía de Banderas también provocó que en 2024 se registrara la muerte de seis tortugas. Algunas de ellas presentaban sus caparazones totalmente destrozados.

En 2024, los científicos reportaron que hay seis áreas de alimentación en la zona costera de la Bahía de Banderas para la tortuga carey (Eretmochelys imbricata). Además, la zona es un sitio de anidación para la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) y la tortuga prieta (Chelonia mydas).