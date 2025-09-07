Querétaro: Tequisquiapan en fase roja por lluvias; presa Centenario está al 113 % de su capacidad

Ante el alarmante aumento en el nivel de agua de la presa Centenario debido a las fuertes lluvias, que ha superado su capacidad máxima al registrar un 113 %, el municipio de Tequisquiapan, Querétaro, ha declarado la fase roja en el semáforo de riesgo por emergencias pluviales, lo que ha derivado en la evacuación preventiva en diversas colonias. El alcalde Héctor Magaña confirmó este domingo que se ha iniciado un operativo coordinado de evacuación en las áreas con mayor riesgo de inundación. En un mensaje dirigido a la ciudadanía, Magaña exhortó a la población a actuar con calma, priorizando su seguridad y la de sus familias. “Lo que significa que debemos comenzar con los trabajos de evacuación ordenada. Recuerda que primero eres tú y tu familia, te invitamos a evacuar con calma y tranquilidad”, señaló el edil.

Asimismo, pidió a los habitantes de Tequisquiapan seguir las indicaciones de Protección Civil, Seguridad Pública y Bomberos, quienes encabezan las labores de auxilio y control de la situación. “Sepan que no estarán solos en esta emergencia: estaremos acompañándoles en cada paso, con toda la fuerza y todos los recursos necesarios de nuestro gobierno”” puntualizó Magaña. Creciente del río y desplazamiento de agua en algunas zonas La situación se ha agravado por el aumento de la corriente en el río y el desplazamiento moderado de agua en algunas zonas de la ciudad, informó el Ayuntamiento, por lo que se han emitido una serie de recomendaciones urgentes, entre ellas: -No acercarse al río ni a zonas con corrientes de agua. -No intentar cruzar vados o caminos encharcados. -Evitar salir de casa para acudir a zonas de riesgo. -Reportar de inmediato cualquier situación que ponga en riesgo vidas humanas. -Mantenerse informados a través de los canales oficiales.