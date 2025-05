Radares contra la pesca ilegal: cómo funciona la alianza entre tecnología y comunidad para proteger la biodiversidad en Baja California Sur

“Empezamos con el Parque Nacional Cabo Pulmo en donde se instaló el primer Monitor Marino (M2), un sistema integrado de cámaras y radares que les permite a los guardaparques ampliar sus capacidades de vigilancia a través de la tecnología”, explica Alejandro González Leija, oceanólogo y director de Global Conservation en México, organización internacional que lidera la iniciativa Defensa Global de Parques en alianza con la organización mexicana Pronatura Noroeste y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). El objetivo es fortalecer las redes de refugios pesqueros comunitarios y las zonas de no pesca dentro de los parques nacionales.

Estos radares pueden rastrear patrones de navegación y velocidad hasta 15 kilómetros desde la costa. No solamente detectan grandes embarcaciones que portan sistemas de identificación automática (AIS) —diseñados para proporcionar información vía satelital como su posición, velocidad y rumbo a otros barcos y autoridades costeras—, sino incluso aquellas que no están obligadas a portar estos dispositivos, como yates, veleros, embarcaciones menores de pesca deportiva y comercial, e incluso kayaks, pues también proporcionan información de interés respecto a otras actividades sin regulación en las áreas naturales protegidas, como el turismo.

El parque nacional permite actividades pesqueras en áreas específicas bajo condiciones controladas. Los pescadores deben hacer uso únicamente de artes de pesca selectivas que minimicen el impacto ambiental y la captura incidental de especies no objetivo, es decir, aquellas que no tienen un valor comercial o alimenticio, como peces juveniles o especies protegidas, como tiburones y tortugas. En 2019 se modificó su Programa de Manejo, con lo que la superficie donde no está permitido pescar se incrementó de 108.4 a 6219.3 hectáreas.

Pese a estas medidas, la zona enfrenta una constante presión debido a la pesca ilegal, la sobrepesca y el incremento de actividades turísticas sin regulación, cuya detección se vuelve compleja al tratarse de un área tan extensa.

“Las zonas de pesca están distribuidas a lo largo del parque nacional y esto representa un reto, primero, para proteger esas zonas y, segundo, para asegurar que la pesca se lleve a cabo con los permisos, embarcaciones, arte de pesca y luz de malla correctas. Eso demanda no solamente la tecnología, sino la presencia de inspectores en la zona”, describe Alejandro González Leija.