Los manglares y humedales de la Isla del Carmen, en el municipio de Loreto, Baja California Sur, fueron impactados por la extracción de sal durante décadas. Desde principios del siglo XX, esta actividad económica motivó incluso la fundación de un pueblo en su territorio para albergar a los trabajadores que diariamente viajaban en embarcaciones de carga. El auge terminó en la década de los ochenta. De todo ello, sólo quedaron ruinas: edificios, maquinaria, una iglesia y un muelle. La isla, situada en el Golfo de California, no volvió a ser la misma. Un fuerte deterioro ambiental la ha marcado hasta nuestros días.

“La salinidad es muy fuerte allí porque esa agua está estancada; esa es la razón por la cual no han crecido los mangles”, explica Alejandro Castro, el líder comunitario de Ensenada Blanca. “Por eso, el primer paso es hacer los canales para controlar la salinidad del mar, que entre el agua y salga, que no se quede estancada”, precisa.

Las terrazas de vegetación se construyen utilizando el lodo o sedimento que se saca de esa limpieza de canales —agrega Alejandro Castro—, material con el que forman rectángulos de entre cuatro y cinco metros de largo, por dos de ancho, con una altura suficiente para que el agua de mar no las cubra. Entre cada terraza, se deja un metro de separación para que el agua fluya libremente por los canales.

El proyecto de restauración de manglares no estuvo completo sino hasta que se involucró la comunidad en su conjunto. En Ensenada Blanca, estudiantes de preparatoria y universidad, pescadores, prestadores de servicios turísticos y autoridades comunitarias han sido instruidos en la importancia de la conservación de estos ecosistemas.

Así se han promovido varios talleres y conversaciones comunitarias —en donde no sólo se comparten productos audiovisuales y didácticos, sino que se promueve el diálogo y la reflexión— que han impactado a muchas más personas sobre la importancia de la conservación del manglar y la salud de los océanos.

“Si la comunidad va a estar viviendo allí por siempre, ¿por qué no trabajar y fomentar en ella la cultura de conservación? Esto va más allá de decir que no se debe tirar basura o eliminar el manglar sino, más bien, reflexionar en por qué está así, deteriorado. Que la comunidad entienda su contexto y lo mucho que se ha perdido”, explica Arisbeth Rosales, bióloga especialista en conservación biológica y desarrollo comunitario, directora operativa de Ciceana.

“Ahora se sienten orgullosos de su comunidad, pero también son conscientes de que no todo el mundo habita un paisaje como en el que ellos viven y que está a punto de desaparecer si no hacemos nada”, agrega Rosales.

Pero el trabajo más conmovedor —dice la bióloga— es con las infancias. Había muchos niños que no sabían la historia de su propia comunidad. Ahora saben que existió una salinera, que la actividad causó la erosión de la isla y la pérdida de los manglares.

Lo mismo ocurre con los prestadores de servicios turísticos que ahora transmiten la información a los visitantes o los mismos pescadores artesanales que, aún cuando sus prácticas de pesca no son tan invasivas, buscan mejorarlas.

“Incluso nosotros vamos a dar pláticas a las escuelas, para que los más jóvenes traigan eso en su mente, cosa que nosotros nunca tuvimos de niños. Antes se trataba de sacarle y sacarle al mar. No es nada más ir y llenar nuestra lancha con productos para tener dinero. Ahora tiene que ser diferente”, dice el pescador. “Uno de los sueños que siempre he tenido es devolverle algo al mar. Yo ya tengo 30 años en él, porque desde los 11 años me metí a pescar. Quiero inculcarle a la juventud que se puedan hacer cosas buenas, que se puede regresar al mar un poquito de todo lo que nos ha regalado”.