—La investigación confirmó que la implementación del parque no tuvo un impacto negativo en la pesca, ¿cuáles fueron los hallazgos más importantes?

—En nuestro artículo hemos demostrado que la implementación no ha cambiado el comportamiento de la pesca, sino que han mantenido el mismo esfuerzo y las mismas capturas, es decir, que no han sido afectados. Además, dentro del parque en verdad ya no hay pesca y eso sí es algo que hay que subrayar.

Por eso esperamos que este estudio sea visto por ellos y reflexionen. Esta es, probablemente, la más exitosa de todas las iniciativas [de conservación marina] que yo he escuchado. Tenemos la evidencia de que todo salió muy bien, porque nadie fue afectado y tenemos un área espectacular que está bien preservada.

Lo que tenemos es el mantenimiento del mismo esfuerzo de pesca, pero con una área que ahora es como si fuera un “banco” con ahorros, en donde estamos protegiendo todos estos peces que también pueden ayudar a que se siga pescando fuera del área protegida. Es algo que en la parte terrestre ahora consideramos lógico: no podemos tener ganado por todos lados y no podemos hacer cultivos intensivos por todos lados. No se puede, tenemos que hacer rotaciones y tenemos que entender la parte ecológica, si no queremos destruir el ambiente. Lo mismo tenemos que entender otra vez, pero en el océano: no podemos pescar por todos lados y en este momento sí lo estamos haciendo. Nosotros demostramos con los estudios que podemos colaborar y que estamos del mismo lado, no estamos necesariamente uno contra el otro.