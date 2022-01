$!Santiago Nieto en la mira de la Fiscalía; la FGR tiene 4 carpetas en su contra, una incluye a su esposa, Carla Humphrey

Sin embargo, esa no es la única indagatoria en contra del ex funcionario.

El 20 de diciembre, la FGR solicitó, mediante oficios, información sobre los domicilios de la pareja a dependencias del Gobierno federal. La información a la que tuvo acceso SinEmbargo, detalla que la solicitud sobre el patrimonio del ex titular de la UIF y de la Consejera es para integrar una carpeta de investigación.

La última carpeta de investigación se encuentra en la Fiscalía Especializada de Control Competencial, bajo el número FED/FECOC/UEIDCSOCAJ-CDMX/0002194/2021, en la cual se indaga al ex titular de la UIF y a la actual Consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, luego de una denuncia anónima interpuesta por presunto enriquecimiento ilícito.

MÉXICO._ La Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, tiene al menos cuatro carpetas de investigación contra Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la más reciente indagatoria incluye a la Consejera electoral Carla Humphrey, esposa del ex funcionario federal, de acuerdo con información obtenida por SinEmbargo.

De acuerdo con fuentes directamente involucradas en la investigación, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, inició una carpeta en contra de Nieto Castillo, quien, cuando aún era titular de la UIF respaldó y ofreció su apoyo públicamente a la entonces candidata de Morena a la Gubernatura del estado de Querétaro (Morena), Celia Maya García.

El 21 de abril, en pleno proceso electoral en curso, Nieto Castillo viajó a San Juan del Río, Querétaro, de donde es originario, y acompañó en un recorrido de campaña a la aspirante a la Gubernatura, a la que en algún momento el propio Santiago Nieto mostró interés.

Otra de las denuncias, es la presentada en el año 2019 por presuntamente haber filtrado información sobre el caso de Emilio Lozoya cuando Nieto Castillo estaba al frente de la Fepade.

Entre los años 2017 y 2018, Emilio Lozoya denunció ante la entonces PGR a Nieto Castillo, quien fue espiado en el sexenio de Peña Nieto, por presuntamente sustraer información privada del caso Odebrecht y compartirla en redes cuando era Fiscal electoral.

A su paso como Fiscal electoral, Nieto incomodó al poder: denunció al entonces Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar y Vega, por su presunta participación en delitos de carácter electoral. Escobar, muy cercano a Manuel Velasco, renunciaría.

En el 2017, también denunció la movilización de 70 autobuses para acarrear votantes en el Estado de México durante las votaciones y luego investigó a la Diputada de Morena por Veracruz, Eva Cadena, por presunto lavado de dinero. Posteriormente, indagó el Caso Odebrecht y eso fue lo que le costó la cabeza. El entonces Procurador Alberto Elías Beltrán (encargado de despacho) fue su verdugo.

Luego de ser destituido de su cargo como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, del que había sido nombrado el 19 de febrero de 2015, Nieto Castillo enfrentó una oleada de acusaciones por presuntamente filtrar información del caso Odebrecht, al menos ocho desde el 2017 a junio de 2018.

A mediados de enero del año 2020, el periódico Milenio dio cuenta que Nieto Castillo había sido denunciado ante la FGR por presuntamente violar el principio de presunción de inocencia. El periódico reportó en ese entonces que el despacho Silvestre Advocats de Andorra presentó una denuncia por su presunta responsabilidad en delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia.

Previamente, el 9 de enero de ese año, el Fiscal Alejandro Gertz Manero reprochó en un foro internacional que la presunción de inocencia no era respetada por “unidades” del Gobierno federal mexicano.

Durante su participación en la Reunión de Embajadores y Cónsules 2020, el Fiscal señaló que “la Fiscalía como órgano autónomo, ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia, y qué bueno que usted lo señala, porque hay unidades, no de la Fiscalía sino del Gobierno, que no respetan esa presunción”.

De hecho, el mismo día que Reforma dio a conocer la investigación contra Santiago Nieto en la FGR por presunto enriquecimiento ilícito, el diario El Universal publicó que la UIF indagaba al Fiscal por la compra de decenas de vehículos de lujo y que también investigaba transferencias millonarias de una empresa inmobiliaria cuyo socio Gertz Manero. Las publicaciones fueron interpretadas como parte de una “guerra fría” y serie de roces que han mantenido desde hace tiempo Gertz Manero y Santiago Nieto.

Entre las principales diferentes que han quedaron expuestas entre ambos, son sus discrepancias sobre la manera de enjuiciar a los corruptos. Gertz particularmente ha criticado a Nieto por su forma de llevar sus casos. Uno de las aluciones más recientes fue el 10 de junio cuando Gertz Manero, durante un debate con el académico Edgardo Buscaglia, organizado por la periodista Carmen Aristegui, dijo que “no se trata de hacer escándalos mediáticos. Se trata de dar resultados de orden jurídico” para acusar al entonces titular de la UIF de estar más preocupado en dar un “show” en la prensa que en realmente presentar resultados.

El 9 de diciembre, Santiago Nieto fue cuestionado por la prensa si la reciente investigación de FGR en su contra si se trata de un golpeteo político en su contra y si tiene un enfrentamiento con Gertz Manero, titular de la FGR, a lo que él respondió: “De mi parte no hay enfrentamiento”.

La más reciente carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito está en plena integración, de acuerdo con los oficios girados por la FGR a las dependencias de Gobierno, y tiene que ver con la adquisición de inmuebles, información revelada a inicios de diciembre por Reforma.

De acuerdo con la nota realizada por el reportero Roberto Zamarripa, en diciembre de 2020, Santiago Nieto adquirió una casa en la Alcaldía Álvaro Obregón que declaró por 24 millones de pesos, pero que presuntamente la parte vendedora recibió 28 millones 500 mil pesos por la operación, 19 por ciento más del costo que afirmó.

Asimismo, el entonces funcionario habría comprado otra propiedad en Querétaro por un millón 600 mil pesos con un supuesto crédito otorgado por el Fovissste, así como un departamento de Santa Fe, con valor de ocho millones 200 mil pesos, y un automóvil Audi último modelo con un valor de medio millón de pesos.

Al respecto, Santiago Nieto ha respondido que él no tiene “nada que esconder”. Luego de que se filtró la información de la indagatoria, el ex zar anticorrupción reconoció que aumentaron sus deudas, pero no su patrimonio.

“La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la SFP”, publicó en su red social.

En su cuenta de Twiter publicó una carta en la que el ex funcionario aseguró que dichos inmuebles están declarados en el Servicio de Administración Tributaria y fueron registrados debidamente en la declaración patrimonial que realizó ante la Secretaría de la Función Pública.

Las propiedades, afirmó Nieto Castillo, las adquirió mediante créditos hipotecarios a plazos de 15 y 20 años, y que la hipoteca de la casa se dividió en partes iguales entre él y su esposa, Carla Humphrey, consejera del INE.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la integridad del ex titular de la UIF frente las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito y ha dicho que cree la explicación que ofreció; sin embargo, también se ha mostrado a favor de que se investigue.

“Lo de Santiago que lo investigue si le corresponde a la Función Pública, yo creo que a él le convendría que se aclarara formalmente y le creo que fue por créditos, pero como él estuvo en funciones combatiendo la corrupción...”, dijo López Obrador sobre Nieto en la conferencia de prensa del 6 de diciembre.