“Terminando de comer me quedo un tiempo en sobremesa, estaba la verdad algo distraída con mi teléfono, cuando escuché muchos gritos y yo pensé que eran jóvenes, pues pensé que habían sido algunos muchachos que habían entrado corriendo al lugar, hasta que escuché como una detonación, pero yo jamás había vivido una, un disparo o una detonación muy cerca, sí me había tocado escucharlas que en Año Nuevo y en Navidad sí, a lo lejos, pero nunca me ha tocado presenciarlo”, recuerda.

Noroeste hizo una revisión de los documentos de las sentencias, con lo que se pudo constatar que sólo en cuatro casos, los detenidos quedaron en prisión para cumplir una condena.

Cualquiera circula con un arma

“Veníamos de jugar de ahí, ya era algo noche, porque nosotros íbamos ya tarde. Íbamos muchos amigos y jugábamos entre nosotros, me acuerdo que salimos del campo y siempre llegamos al Oxxo que está ahí en la esquina, y ya comprábamos refrescos, chucherías, pues, para venir... ya llegamos acá en la casa y nos quedamos afuera y platicando, al modo, como era antes”, recuerda Elías.

En ese momento Elías tenía 22 años y aquella noche era uno de los mayores de su grupo de amigos en la colonia Lázaro Cárdenas, al sur de Culiacán.

“Cuando veníamos de allá para acá nos encontramos con unos muchachos que, o sea, ni los conocíamos, la verdad, y nos empezaron a decir cosas, pero nosotros éramos muchos, pues ellos eran como tres”, relata.

“Yo era de los más grandes, o sea, y no estaba tan grande. Pues no les seguimos el rollo, ni los conocíamos, para empezar. Seguían gritando cosas y uno de acá, de con nosotros no sé qué, también les gritó; pues como que ya se enojó también y ya le respondió y en eso un muchacho, que nunca supe quién sería, pues acá saca la pistola y hace como que va a tirar, pero nosotros no sabíamos, pues, porque no se miraba tampoco, la calle no estaba tan iluminada”.

Así, entre la bruma de la noche viajó una bala invisible que salió de la pistola del desconocido y atravesó la pantorrilla de Elías. La existencia de la bala solo fue confirmada por el hueco que dejó en Elías y la sangre que brotó de ahí, pues nadie de su grupo la notó de inmediato.

“Seguí caminando, pues nosotros dijimos ‘pinches morros locos’, y seguimos caminando. Y yo en el momento no sentí nada, no sé, no sé por qué, la verdad, y ya más adelantito ya empecé... lo que sentí yo fue sangre, no dolor dolor, no sentí nada de dolor ni mucho menos, empecé a sentir así como que me escurría sangre, pues bueno, no, yo no sabía que era sangre y ya me acuerdo que me levanté el pantalón y pues todo lleno de sangre, los tenis abajo”, menciona.

Al notar que su pierna había sido atravesada con una bala, sus amigos pidieron auxilio a un conocido que iba pasando en su auto y lo llevaron a la Cruz Roja, y de ahí al Hospital General.

“Pasó un muchacho ahí un conocido, y le dijimos y me llevó. Me acuerdo que primero fuimos a la Cruz Roja. Me pusieron una venda y me dijeron, no pues tienes que ir al hospital. Y ya después me me llevaron al Hospital General”, menciona.

La recuperación motriz de Elías tardó cerca de tres meses, mismos que tuvo que moverse auxiliado por muletas.

Sueltos en una semana... o en menos tiempo

En las relatorías, la mayoría de ellas testadas para proteger los datos personales de los imputados, aparecen casos como el de cuatro personas detenidas en el retén El Desengaño, en el norte del Estado, a quienes se les halló una pistola calibre .45 a cada uno, pero sin cartuchos útiles.

La acusación fue sólo por portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, pero no hubo acusación por cargador ni por cartuchos, lo que les permitió acceder a una pena de dos años y seis meses, justo dentro del término para alcanzar el beneficio de cambiar la prisión por el trabajo comunitario.

Los cuatro fueron detenidos el día 22 de mayo de 2023 y fueron dejados en libertad siete días después.