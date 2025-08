$!Siguiendo ballenas francas: cómo funciona el proyecto que rastrea sus rutas migratorias desde el espacio exterior

En Mongabay Latam conversamos con Falabella sobre la importancia del seguimiento satelital de estas ballenas, una herramienta clave para entender cómo utilizan el océano, con el objetivo de no solo respaldar la creación y gestión de áreas marinas protegidas, sino de elaborar recomendaciones para regular actividades humanas —como la pesca, la exploración petrolera y el tráfico marítimo— que podrían afectar a la especie.

—¿Han logrado identificar incidentes de ese tipo con las ballenas?

—Hace muy poquito —y fue un caso viral—, un carguero muy grande que salía del puerto de Quequén [en la provincia de Buenos Aires], fue filmado embistiendo a dos ballenas. Es una cosa insoportable de ver. Aparentemente no se lastimaron y hubo varios análisis respecto a que el barco salía por el único lugar donde puede salir, que es un canal. Lo que evidentemente falló es informar para que el barco esperara a salir cuando las ballenas no estuvieran en ese canal, porque no podía esquivarlas. Este caso está documentado porque justo había gente filmando a las ballenas con dron.