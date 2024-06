Esmeralda Albañez solía temer al mar. De sólo pensarlo aparecían en su mente imágenes de oscuridad y de lo profundo y desconocido que le resultaba. Por venir de una familia de pescadores y haber crecido en la Isla Natividad, en Baja California Sur, México, era claro que existía una conexión entre ella y los ecosistemas marinos, pero algo la alejaba del agua. Desde pequeña le fue inculcado que el mar no era un sitio para las mujeres.

“La primera vez que vi sus colores y las luces, que pude interactuar con los peces, me enamoré del mar. Al poco tiempo nos mencionaron que podíamos capacitarnos para hacer monitoreos con el grupo de hombres que ya estaba trabajando en eso desde el 2006. No lo dudé y me apunté”, narra Albañez, quien se capacitó en el 2011 en buceo SCUBA —abreviación de Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, o aparato autónomo para respirar bajo el agua, en español—. Tres años más tarde, en el 2014, se certificó como monitora de refugios pesqueros, a través de las gestiones de Comunidad y Biodiversidad (COBI) A.C. y la organización Reef Check Foundation.