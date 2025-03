Teuchitlán, el infierno convertido en camposanto

En enero de 2023, le mandó decir una misa y le hizo un velorio. El último día del novenario tuvo una revelación: “Dormí de corrido; cuando me desperté, vi que había amanecido y ya no sentía dolor, no sentía nada. Pero, cuando entré al baño, yo sentí un desprendimiento y pues lloré mucho... Me dice mi pareja: ‘¿Qué pasa?’. Digo: ‘Es que ya se fue, ya no está conmigo’. ‘¿Por qué dices eso?’. ‘Es que ya sé que se fue’”, y llora al recordarlo.

Mientras se enfila para acompañar la procesión religiosa que este domingo 16 de marzo cruzará las calles de Teuchitlán hacia la Parroquia del Señor de la Ascensión, donde celebrarán una misa antes de dirigirse al rancho Izaguirre, ella cuenta que ya pasaron los meses en los que deseaba morirse por tanto dolor que sentía. Fue cuando comenzó a percibir en su propio cuerpo las lastimaduras que su hijo vivió: “La cabeza la sentía que me iba a explotar, el cuerpo me dolía, me ardía el estómago, sentía mucho ardor, las piernas se me acalambraban; nunca he vuelto a sentir un calambre así”. Ella vivió con él esa muerte lenta.

Movida por esa corazonada empacó en su mochila unas flores de plástico blancas y una veladora. “Las voy a dejar ahí con la parte de mi corazón que me quitaron, que me arrancaron, y pues todo mi amor va con él”. Mandó también imprimir un cartel desde el que mira sonriente su hijo, y agregó sus datos: “Daniel Alberto Velasco Carrillo. Fue privado de su libertad el 22 de noviembre de 2022”. A su lado colocó unas imágenes difusas —explica que es un tenis negro, una cartera, los jeans— que sacó de la galería del horror que difundió el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco cuando ingresó al rancho Izaguirre y cavó hoyos y encontró tres “hornos” con restos humanos calcinados, y de paso encueró el pésimo trabajo forense que hizo la fiscalía estatal en ese mismo rancho donde seis meses antes había rescatado a tres personas secuestradas (una muerta) y detenido a otras diez, pero no descubrió que ese sitio era un centro de exterminio. Que cada objeto, cada prenda, cada dentadura hallada puede ser un indicio para conocer el paradero de alguna de las más de 15,000 personas desaparecidas en Jalisco.

Carmen Carrillo dice que empezó “a sentir feo” la semana pasada, cuando se atrevió a ver las noticias. “En Teuchitlán reconocí su pantalón que él traía ese día que se lo llevaron, y la cartera, y un bóxer. También traía unos tenis marca Vans, pero no me había percatado de que estos que pensé que eran suyos traen cuadritos a los lados, entonces no son, pero el pantalón y los bóxers, la cartera, sí”.

****

“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se escucha por las calles de Teuchitlán; un coro de mujeres que vocea también los nombres de las personas que buscan. “Hijo, escucha, tu madre está en la lucha”, gritan y lanzan luego otra consigna, que se siente como bofetada contra quienes desde las banquetas transmiten en vivo la peregrinación como si fuera un espectáculo: “Señor, señora, no sea indiferente, se llevan a los hijos en la cara de la gente”.

Entre las madres que marchan está Norma Lorena Cabrera Solórzano, una de las integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco que estuvo en el rancho Izaguirre aquel 5 de marzo, cuando el grupo de familias ingresó a ese campo de exterminio donde los futuros sicarios entrenan matando a otros jóvenes, muchos de ellos reclutados a la fuerza.

Ella llegó tarde a esa búsqueda, caminó y caminó con el grupo, inspeccionó a la par el campo abierto que en otras temporadas está rodeado de cañas de azúcar; después fue al cobertizo techado, donde están “los cuartos”, y vio el tendido de ropa abandonada como restos de un naufragio.

“Me quedé en shock. Me cegué. Me agarré y sentí que no pude. Los pies me temblaban, el corazón se me salía de tanto palpitar. Ya no pude decir gran cosa porque me quedé muda. Nomás tuve un pensamiento: ‘Si a mi hijo lo incineraron, si aquí estuvo, si vino con una ropa y se la quitaron, nunca lo voy a poder encontrar’”.

Al evocar ese momento, la tristeza se le asoma en la mirada. Dice que no encuentra palabras para explicar su sensación, que no le alcanza con decir desesperación, tristeza e impotencia. “Se me salieron las lágrimas. Yo buscaba algo de la ropa de mi hijo, aunque sé que no los dejan con la ropa con que uno los vio por última vez; les van cambiando la ropa, porque precisamente ellos ya saben que la familia los busca con la ropa que algunas piensan que llevan. O sea, son bien listos, los cambian para despistar y que nos dé trabajo encontrarlos”.

Recuerda la gorra con las siglas CJNG bordadas, una credencial de elector, las cubetas con cenizas. “Hay gente que todavía no dimensiona todo lo que vimos, lo que se siente de estar ahí”.

Luego dice que, aunque encuentre sus pertenencias en Teuchitlán, no dejará de buscar a su hijo. Y se traba de nuevo en la charla, como cada vez que recuerda que en ese sitio los criminales usaban fuego para deshacerse de sus víctimas. Ese método tan de moda en México para desaparecer personas. Y ella, que lleva “años” en búsquedas, sabe lo que eso significa: “Si aquí está mi hijo, nunca voy a saber nada, nada, nada, nunca voy a poder encontrar tanto al mío como a muchos que estuvieron ahí. Nunca vamos a poder saber realmente si estuvo ahí. No se va a poder hacer el ADN”.

****

La académica y periodista Alejandra Guillén González, investigadora de los centros de exterminio en Jalisco, considera que el rancho Izaguirre es un eslabón en la cadena de sitios a donde son llevadas las personas que son reclutadas en Guadalajara a través de falsas ofertas de empleo. Muchas de las víctimas, que provienen de distintas partes del país, son citadas en la central camionera de Tlaquepaque, donde se les pierde el rastro. El “circuito desaparecedor” abarca la región Valles de Jalisco, pasa por el Bosque de la Primavera, por la sierra de Ahuisculco, y se encamina hacia Vallarta. En esos sitios, los nuevos sicarios son entrenados asesinando a golpes a otros jóvenes reclutados como ellos, descuartizándolos y quemándolos.