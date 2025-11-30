$!TikTok Shop: semillero de desinformación sobre la salud, el cuerpo y los hábitos alimentarios

(Esta nota fue realizada en el marco del proyecto “Promover la información confiable y luchar contra la desinformación en América Latina”, financiado por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Verificado Mx y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea). Contenidos sobre medicamentos que prometen disminuir la ansiedad por comer, “desintoxicar” el cuerpo, aumentar el consumo de agua, quemar grasa o mejorar el metabolismo y lograr una “figura ideal” circulan diariamente en TikTok. Sin receta médica ni control sanitario, fármacos como la fentermina y la afepramona se promocionan como soluciones para bajar de peso mediante cuentas que proliferan en la plataforma y que operan como distribuidoras y vendedoras de dichos productos. Con la llegada de TikTok Shop, en 2025, el fenómeno se intensificó: ahora los usuarios no solo pueden vender productos directamente desde la aplicación, sino también enviar o recibir muestras “gratuitas” a cambio de crear videos promocionales o ganar comisiones por su difusión. Esto ha facilitado la circulación de contenidos desinformantes sobre productos que construyen y refuerzan narrativas de delgadez como ideal estético, cuyo objetivo central es promover su consumo sin advertir sobre efectos secundarios ni riesgos a la salud. A través de un monitoreo y análisis de contenidos en TikTok, durante un periodo de dos meses, se rastrearon 80 cuentas que promueven el consumo de medicamentos como la fentermina, un anorexígeno de la familia de las anfetaminas que es utilizado como auxiliar en el control del apetito en personas con obesidad, cuya venta requiere de una prescripción médica. Dicho monitoreo arrojó contenidos que, bajo la promesa de alcanzar el “peso ideal”, promocionan diversos productos entre medicamentos, suplementos alimenticios y multivitamínicos que pueden adquirirse sin receta médica y sin información sobre sus componentes y la manera en que funcionan.

La nutrióloga Dulce Valenciano, especialista en psicología y psicopatología de la nutrición por la Fundación Universitaria Iberoamericana, explica que la sobreingesta de multivitamínicos puede desencadenar síntomas o signos indeseados. “Te venden el frasco muy bonito de multivitamínicos. Habrá unas vitaminas que sí requieras, pero no todas y esto hay que saberlo, primero bajo estudios médicos de laboratorios. Hay ciertos síntomas, signos, que debe evaluar tanto el médico como el nutriólogo para ver si así lo requieres. No porque la vecina se los tome (bajo prescripción médica) quiere decir que entonces yo también me los voy a tomar”, señala. “Las consecuencias (de tomar medicamentos sin prescripción) pueden presentarse en el sistema nervioso, pueden dañar hígado, corazón, riñones e incluso generar dependencia”, asegura la nutrióloga Dulce Valenciano. Así, las audiencias de TikTok pasan del consumo de contenidos digitales a decisiones de compra sin información suficiente sobre sus implicaciones, en un entorno donde la comercialización de fármacos ocurre sin regulación ni supervisión profesional. La narrativa central consiste en presentar estos productos como una solución rápida, segura y accesible, sostenida por mensajes que normalizan su consumo y, con ello, conductas alimentarias de riesgo, incluso difundidos por personas que se presentan como profesionales del sector salud. Ejemplo de ello es el usuario @malnupewellnes, quien en todos sus videos utiliza filipinas quirúrgicas o elementos médicos y afirma ser un profesionista de la salud sin declarar su especialidad y cédula profesional. En su perfil, la sección de escaparate muestra 16 productos de la marca Vitday.

Incluso, algunas de las marcas que se encuentran en la TikTok Shop han implementado el uso de la inteligencia artificial para promocionar sus productos usando la imagen de macroinfluencers sin su autorización. Este fue el caso de la influencer Laura Salazar, quien el pasado mes de julio publicó un video denunciando el uso de su rostro para promocionar productos para bajar de peso y advirtió a su audiencia sobre este tipo de estafas. El producto que promocionaba este deepfake actualmente registra 38,000 unidades vendidas, mientras que el vendedor disponible en TikTok Shop llega a las 114,000 ventas en diversos productos.

Detonan contenidos en TikTok trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes TikTok ofrece a sus millones de usuarios la oportunidad de acceder a una gran cantidad de contenido amoldada a sus intereses, creando un entorno que combina información, entretenimiento y publicidad. Esta lógica algorítmica, sustentada en la recomendación personalizada y la viralización, expone a las audiencias a mensajes que pueden detonar o reforzar trastornos de la conducta alimentaria. Por medio de canciones clásicas, fragmentos de películas con personajes que padecen trastornos alimentarios, hashtags y códigos de comunicación (como el uso de texto en color rojo para expresar enojo o tristeza), adolescentes y jóvenes de América Latina han conformado en TikTok una comunidad que promueve ideales de belleza poco saludables e incluso, glorifica la delgadez extrema. Guillermo Martínez, experto en investigación y técnicas de mercadeo por la Universidad Autónoma de Madrid, asegura que el algoritmo de esta red social se centra en las emociones e intereses de los usuarios. “A diferencia de la mayoría de las redes sociales, el algoritmo de TikTok no solamente se alimenta de tus interacciones y de quién sigues, sino que tiene una parte que se llama el ‘for you page’, que es mostrarte el contenido que más te atrapa, que más te engancha. Entonces, por eso suele ser mucho más adictivo, porque tienes una conexión un poco más emocional”, explica. Guillermo Martínez precisa que, en el contexto latinoamericano, las adolescencias forman un papel fundamental en las audiencias de esta plataforma. En 2021, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reportaba que más de la mitad de los usuarios en TikTok eran adolescentes. “Ciertos datos nos indican que más o menos uno de cada tres usuarios de TikTok en México tiene menos de 18 años. Esto quiere decir que básicamente entre el 30 % y 40 % de las personas usuarias de TikTok son menores de edad. Es la población más vulnerable porque al final de cuentas es la construcción del criterio lo que decidimos”, agrega el maestro en comunicación institucional y empresarial por la Universidad Autónoma deBarcelona. Datos del Pew Research Center revelan que, para 2025, el 57 % de los adolescentes entre 13 y 17 años utilizan TikTok constantemente en Estados Unidos, pero que el 92 % de la población hispana usa esta red social. De acuerdo con el Centro para la Lucha contra el Odio Digital, las mujeres en edad adolescente pueden exponerse cada 39 segundos a contenido sobre la imagen corporal y de salud mental. Mientras, un estudio publicado por los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) revela que el algoritmo de TikTok de adolescentes con trastornos alimentarios les muestra un 4,343% más de contenido relacionado con estos temas. A través del análisis de los contenidos se identificaron mensajes que promueven conductas alimentarias de riesgo, sustentados en discursos que exaltan el “logro” de haber bajado de peso o el sacrificio necesario para conseguirlo. Incluso, algunas usuarias relatan su experiencia consumiendo supresores del apetito y hablan de efectos secundarios como dolores de cabeza, insomnio y taquicardia. Dichos contenidos son utilizados como filtro por otras usuarias para encontrar a más personas dispuestas a unirse al reto de consumir dicho fármaco, promoviendo comunidades donde se comparten información y dan acompañamiento.



Del #skinnytok a las comunidades cerradas En TikTok, el uso de los hashtags, el texto insertado en los videos desde la aplicación y las descripciones de texto permiten identificar intereses y potenciar la aparición de cierto tipo de contenido en las páginas principales. Ejemplo de ello fue el “skinnytok”, un hashtag que se popularizó a nivel internacional y que fomentaba la bulimia, anorexia y otras conductas, motivo por el cual TikTok realizó un bloqueo en 2025.

Ahora, cuando los usuarios realizan la búsqueda de dicho término, se redirige a un mensaje de acompañamiento para canalizar a la persona a organizaciones que tratan problemas de trastornos de conducta alimentaria (TCA); sin embargo, el contenido sigue circulando con otras variaciones de palabras como: dieta, trastorno alimentario y “Mia”, entre otros. Palabras como “dieta” almacenan más de 4 millones de videos en los que los usuarios utilizan un hashtag con dicha palabra. En la investigación se encontró que la manera más rápida para popularizar videos relacionados con conductas alimentarias como la bulimia, anorexia y restricción de alimentos es el uso de hashtag en inglés. Existen hashtags que utilizan abreviaturas como #wl (Weight Loss, “pérdida de peso”), #whatieatinaday o #wieiad (What I Eat In A Day, “qué como en un día”), #ed (Eating Disorder, “trastorno alimentario”) o #podercerdito, los cuales se han popularizado en los últimos años y contienen contenido que muestra platillos altamente restrictivos.

El hashtag #whatieatinaday (qué como en un día), por ejemplo, alcanza la cifra de más de 2.3 millones de publicaciones. Este tipo de siglas se modifican también con diferentes variables para esconder el contenido. En el caso de las siglas “ed”, de desorden alimentario, se utiliza el nombre del cantante británico Ed Sheeran para disfrazarlo, como “#ednotsheree (juego de palabras para aclarar que no se trata del nombre del cantante, sino del desorden alimentario)”. Además, existen #wlkpopacc o #wlkpop (pérdida de peso pop coreano) que hacen referencia a las celebridades femeninas de grupos de pop coreanos. Algunas de las artistas más mencionadas son Jang Won-young, del grupo Ive, Shin Yu-na de Itzy, Shin Ryu-jin JYP Entertainment. De acuerdo con algunos estudios, el 46.5 % de las y los adolescentes han declarado haber deseado tener el cuerpo de las “idols” coreanas. El contenido que utilizan los hashtags relacionados con la delgadez extrema, en la mayoría de los casos, provienen de perfiles sin nombre oficial que, en su lugar, utilizan apodos o palabras que tienen que ver con comida o animales. Además, no usan imagen de perfil, pero en algunos casos se dan indicios de que son personas menores de edad.

Los videos y fotografías que se publican en TikTok se valen de palabras centradas en la motivación. También de frases que, por medio de insultos, impactan en las adolescencias por no cumplir con los regímenes estrictos, así como solicitudes de consejos u oraciones que romantizan directamente los trastornos alimentarios. La doctora Abigail Adame, médica especialista en psiquiatría con especialidad en trastornos de la conducta alimentaria, explica que el uso de palabras negativas refuerza la vergüenza corporal y altera el sistema de recompensa, encargado de la liberación de neurotransmisores. “Se llama motivación basada en la culpa o en el castigo y es particularmente el recibir humillaciones respecto a lo que se busca, en este caso, la imagen corporal, para aparentemente reforzar la vergüenza corporal o el odio a uno mismo. De hecho, se ha visto que en personas que ya tienen síntomas, por ejemplo, de inanición o que tienden a patrones alimentarios restrictivos, el sistema de recompensa cambia en el entendido de que, mientras menos comen o más tiempo pasan en ayuno, mayor es la activación de dicho sistema”, mencionó la especialista que fundó Tukiama, un centro de atención integral de los trastornos alimentarios. En el análisis también se encontró que los grupos de adolescentes utilizan nuevos códigos de comunicación, como el uso de colores para dar significado a emociones. Dichos códigos de color se emplean en los textos de material audiovisual y en los hashtags. Un ejemplo de ello es el uso del color amarillo para hablar de soledad. El color rojo se asocia a emociones como la tristeza y la ira y es el más utilizado en el contenido relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria. En la plataforma, incluso, circula un audio que invita a portar pulseras rojas en caso de “identificarse” con la anorexia, mientras quienes entren en la categoría de bulimia deben usar una morada.

Además, en el monitoreo se encontró que los usuarios migran hacia plataformas de mensajería privada, donde se crean comunidades cerradas que comparten esta información acompañada de rutinas o “retos” relacionados con la restricción alimentaria. Es en los comentarios de los contenidos de TikTok donde se comparten los hipervínculos como puertas de acceso a estos grupos, especialmente en WhatsApp. Algunos de los canales públicos disponibles alcanzan los 2,000 integrantes.