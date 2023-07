Además de ser excelentes polinizadores, los murciélagos también ayudan a controlar plagas de insectos que afectan diferentes cultivos. Por si esto no fuera suficiente, hay algo más: en su sistema inmunológico podría estar la respuesta para desarrollar nuevos tratamientos contra enfermedades como el cáncer. Así que perder a una sola especie de murciélagos no es un asunto menor.

Comprobé la disminución de su población con mis propios ojos. He realizado el BioBlitz en el Central Park de Nueva York (actividad en la que voluntarios y científicos se reúnen para identificar las diferentes especies de plantas y animales). La primera vez que se realizó fue en 2003, antes de que llegara el síndrome, y había un montón de murciélagos Little Brown Bat (Myotis lucifugs) que es otra de las especies súper afectadas por el síndrome. En 2013, volví al Central Park y no encontramos ni un solo murciélagos de esas especies.

Por ejemplo, unas lluvias atípicas causaron que los saguaros adelantaran su temporada de floración en el desierto de Sonora. Cuando los murciélagos llegaron allá, se encontraron con que los saguaros estaban terminando de florecer y ya no había alimento para que las hembras produjeran leche para las crías. Cuando llegué a la cueva donde se alojan, me encontré con un tapete de huesitos de bebés.

—¿Cuántas cuevas podrían quedar bajo una mayor protección?

—En un primer análisis, estamos enfocándonos en 15 cuevas prioritarias, cuevas que tienen muchos murciélagos o una colonia de maternidad particularmente sensible.

Estas 15 cuevas prioritarias deben cumplir con alguno de esos tres criterios: en primer lugar deben tener muchos murciélagos de una, dos o de tres especies. O es una cueva de maternidad o de apareamiento, de la cual depende el futuro de una especie en particular, o es una cueva que tiene muchas especies de murciélagos y entonces se convierte también en una prioridad para todas esas especies.

Esperamos que se eche a andar esta estrategia a más tardar a finales de este año.

—El informe destaca que medio millón de murciélagos mueren cada año al colisionar con las aspas de las turbinas de generación de energía eólica. En México, ¿qué sucede en la región del Istmo de Tehuantepec, donde funcionan decenas de parques de energía eólica?

—Hace como 15 años, una de estas empresas de energía eólica me pidió una valoración de cuantos murciélagos estaban muriendo en sus campos eólicos, precisamente en el Istmo. Encontramos que había muchos murciélagos que se estaban muriendo, incluidas especies en riesgo. La empresa tomó los datos y me dijo: “Muchas gracias doctor Medellín por trabajar con nosotros. Hasta aquí llega nuestra colaboración con usted. Por favor, piense que estos datos están embargados y que usted no puede hacer nada con ellos”. Y me echaron.

Desafortunadamente encontraron a un biólogo que les ha hecho el “trabajo fácil”, una persona que se ha dedicado a decir que no pasa nada con los murciélagos.

Hace unos años publicamos un artículo mostrando que en Estados Unidos se están muriendo de 500 000 a 800 000 murciélagos cada año a causa de los aerogeneradores. En especial a los murciélagos nevados (Lasiurus cinereus). Esa especie es la que migra a lo largo de las zonas en donde es más fuerte el viento, las áreas en donde las empresas colocan sus aerogeneradores. Se mueren muchas especies de murciélagos, pero este es el más sensible, el más vulnerable.