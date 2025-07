$!Un refugio inesperado: el amenazado ostrero americano del Pacífico encontró un hogar vital en el noroeste de México

El ostrero americano del Pacífico (Haematopus palliatus frazari) ha encontrado un refugio inesperado en el sur de Sonora, al noroeste de México: un conjunto de diez islas artificiales conocidas como tarquinas, creadas en 2010 con material de dragado. Debido a que los ostreros no migran, han hecho de esta bahía su hogar permanente, convirtiéndola en el segundo santuario más importante para esta ave en el país.

En la Bahía de Tóbari tenemos la fortuna de que al menos el 20 % de toda esta población de ostrero se encuentra aquí. Cuando platico con las personas de las comunidades que están aledañas a la bahía, les comento que esta ave puede parecer muy común porque la vemos todo el año y quizás por eso no se ha valorado. Pero fuera de la bahía no es así.

Sin embargo, no es muy abundante. Aunque su distribución es de todo el noroeste de México, desde Sonora hasta Oaxaca e incluyendo la península de Baja California, realmente no es tan común porque la especie se localiza en muy pocos humedales.

—Es un ave playera grande y muy vistosa, de patas rosas, plumaje negro con blanco y un pico robusto, rojo y aplanado ventralmente. Es una especie muy especializada en su alimentación: come bivalvos como almejas y ostras. Tiene ojos color amarillo, con un iris rojo, por lo que es un ave muy carismática y llamativa.

La especie aún tiene muchos huecos de información en su biología, por lo que todavía no podemos saber con exactitud por qué la Bahía de Tóbari es tan llamativa para la especie. Pero, según dos temporadas constantes de observación y de monitoreo, hemos visto que sí hay un buen recurso de bivalvos.

Poco antes, en 1992, se hizo un censo aéreo por toda la costa del Pacífico de México, a cargo de Morrison y Ross. Como el ostrero es un ave playera de tamaño grande, a la altura que se manejan estos censos sí se permite identificarlo desde el aire. Cuando pasaron sobre Bahía de Tóbari, no registraron ninguno.

—Antes de que iniciara el programa de dragado y se removiera el terraplén, la información que está disponible indica, para 1940 y 1945, simplemente la presencia de la especie en la Bahía de Tóbari. Estos primeros trabajos que rescatamos eran sobre inventarios y no hablaban mucho sobre abundancias, mucho menos de distribución.

—Creo que estas estructuras ofrecieron los espacios que los ostreros necesitaban para anidar. No hay datos, pero me imagino que en los primeros años los ostreros pudieron haber tenido un buen éxito reproductivo en estas islas. Sin embargo, como son islas y otras especies vieron en ellas también el atractivo de anidar, el ostrero americano empezó a compartir estas áreas con otras aves para la anidación: charranes, gaviotas... y precisamente estas gaviotas empezaron a ser las primeras depredadoras de nidos. Después llegaron los coyotes y los mapaches.

Lo que estamos planteando para el próximo año es iniciar con una campaña de cercado perimetral en las áreas de reproducción: sería una primera campaña piloto para determinar la eficiencia. Aunque los cercados sí se han utilizado para la protección de aves reproductoras que anidan en el suelo, el ostrero americano es un ave que se levanta del nido y camina hacia la orilla. Entonces no sabemos si ponerle una barrera y que esta les afecte o les genere desconfianza. No sabemos realmente cómo van a responder ante un cercado.

La depredación no es similar en todas las islas, sino que los casos relacionados con coyotes y mapaches están muy focalizadas en las islas de los extremos, alejadas de los centros de población, en el norte y el sur. Allí la pérdida de nidos representa entre el 80 y el 85 % por causa de estos dos mamíferos. La principal depredación en las tarquinas del medio es por parte de gaviotas, pero son las menos.

—La depredación es la causa del 80 % del fracaso de los nidos. Al principio de la creación de las tarquinas, los ostreros llegaban ahí y no se tenían que preocupar de nada. Posteriormente, llegaron otras especies de aves y se tuvieron que preocupar por las gaviotas. Después, estas islas empezaron a ser utilizadas también por los pescadores, que venían con sus redes y su pesquería. Se quedaban un rato en las tarquinas y ahí mismo, para no llegar con todo el producto al puerto, empezaron a hacer limpieza de sus redes y de los descartes de pesca ahí.

El ostrero representa un paraguas porque es nuestra especie prioritaria. Protegiéndolo en sus áreas de reproducción, estamos protegiendo a otras tres especies de aves acuáticas que anidan junto con él y que tienen alguna categoría de riesgo en la normativa mexicana, como el charrán real (Thalasseus maximus), el charrán mínimo (Sternula antillarum) y el chorlo pico grueso (Charadrius wilsonia). También están otras gaviotas —como la ploma (Larus heermanni)— y el pelícano café (Pelecanus occidentalis), que no son colonias, pero sí tienen nidos que se están estableciendo en estas islas.

—Al ser estructuras artificiales no están sujetas a ningún marco jurídico y están a la interpretación de las instituciones. Por eso no hemos llegado a un consenso para que podamos incluirlas en alguno de estos marcos.

—A través del uso de herramientas tecnológicas como las estaciones de la Red Motus y los transmisores de radio han identificado que los ostreros no migran de la Bahía de Tóbari, ¿qué significa este descubrimiento para la conservación de la especie a nivel regional?

Incluso el panguero que me ha llevado todo el tiempo —Jesús Guadalupe Ruelas, de la comunidad de Aceitunitas, parte del pueblo indígena Yoreme Mayo—, se ha entrenado para que pueda llevar a cabo los monitoreos por sí mismo: ya sabe procesar nidos, sabe buscarlos. Está muy bien entrenado.

—Dentro de las estrategias del programa, además de la parte biológica, se incluyó el componente comunitario, porque había que informar a las comunidades que están ahí que tienen una población importante de ostrero, para poco a poco irlas involucrando. Aprovecho cada momento para platicar con las comunidades locales y decirles la importancia del ostrero, despertarles el interés y, al final de cuentas, lo que me interesa es que se apropien de la especie, que la sientan suya, que digan: “Estas aves también son de Tóbari”. Porque dos de cada 10 aves nacen ahí con ellos, en su área.

—Después de todos estos años de trabajo y logros en la Bahía de Tóbari, ¿qué le provoca esperanza y qué sueña lograr para las futuras generaciones de ostreros?

—Lo que espero es que, con todo el esfuerzo que le queremos aplicar a esta especie en la Bahía de Tóbari, la especie se mantenga.Con cada nido se va creando una historia, porque cada uno tiene un destino diferente. Me llena de gusto ver cómo una pareja, a pesar de todas las problemáticas que tiene, logra que no sea depredado su nido. Es una odisea, porque tienen que esconderlo tan bien, seleccionando el sitio para que no llame la atención.

Cuando al final no encuentro los huevos en el nido, me da mucho gusto que no sea por depredación, y encontrar después a los ostreros caminando con sus pollos. Los ostreros son unos padres que se esfuerzan demasiado.