Violencia contra las mujeres: tres historias de fuerza y supervivencia

“No tenía miedo de que me pegara, sino que estaba convencida de que me mataría”, explica.

La violencia de género, la violación más generalizada de los derechos humanos, no es ni natural ni inevitable, y debe prevenirse.

Salir no fue fácil, pero con el apoyo de los trabajadores sociales, un refugio local y un espacio seguro para recuperarse, Diana consiguió un trabajo como asistente administrativa en una oficina municipal.

“Reconozco que fue difícil, pero con terapia, ayuda legal y la formación en habilidades, me recuperé”, explicó.

Los servicios esenciales para las supervivientes de la violencia doméstica son un salvavidas.

“Ya no me siento prisionera, acorralada o traicionada. Hay tantas cosas por las que una pasa como víctima, incluido el maltrato psicológico, pero ahora sé que puedo lograr cualquier cosa que me proponga”.

Diana es una de las 199 mujeres supervivientes alojadas en un refugio afiliado a la Red Interamericana de Refugios, apoyada por ONU Mujeres a través de la Iniciativa Spotlight en América Latina. El refugio también ha proporcionado apoyo psicosocial y asistencia legal a más de 1057 mujeres desde 2017.