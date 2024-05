CULIACÁN.- Estaban dormidos cuando irrumpieron en la casa... tumbaron la puerta, la chapa de la puerta, se escuchó solamente un ruido muy fuerte, hasta pensaron que un auto había chocado enfrente de la casa o algo así. Después del ruido vieron cómo dos hombres encapuchados y con linternas se metieron a la casa. “Al papá de mis hijos lo hincaron, con una pistola en la nuca y le decían que iban por el dinero de los votos, que les diera el dinero de los votos”, expresa Sofía, a quien llamaremos de esta forma para ocultar su identidad. Sofía es militante con varias décadas en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en 2021 ya pertenecía al Comité Directivo Municipal de una demarcación en el centro de Sinaloa. El esposo de sus hijos era el líder seccional en ese momento, junto con otras casi 40 personas en ese municipio. “Entonces, este... como yo le dije, a mí no me dio miedo, me dio mucho coraje de ver a mis hijos que estaban llorando, tenían una impotencia tremenda, estaban llorando mis hijos, mi mamá también”, continúa Sofía. Estaban llorando por las amenazas, por ver las armas. “Yo lo que les dije: ¡váyanse de aquí! Les dije: ¡aquí no hay nada de dinero de votos! Nosotros no tenemos dinero, no tienen por qué venir a nuestra casa... el caso es que realmente no me acuerdo si fueron dos o tres minutos de terror los que vivimos esa madrugada de terror”, recalca Sofía.Eran exactamente las 3:00 de la mañana. En esa casa, en las afueras de la ciudad de un municipio en el centro de Sinaloa, vivían la abuela, una persona mayor de 75 años, un varón adulto, padre de dos niños presentes también, entre ocho y cinco años, y una sobrina muy pequeña. La fecha era crucial: la madrugada del domingo 6 de junio, a unas horas de que se instalaran y abrieran las casillas para la histórica jornada electoral que, en aquel año, también fue definida como “la más grande en la historia de México”. Por eso la operación a deshoras. “Nos robaron tres celulares, dos celulares míos y uno del papá de mis hijos ¿eh? Y pues no encontraron dinero, ¿qué dinero iban a encontrar si no teníamos? Entonces se fueron, se brincaron la barda y nos dejaron, pues, con una psicosis tremenda. Fue una noche realmente terrorífica que vivimos y que espero que jamás en la vida vuelva a suceder y que nadie, que ninguna persona, vuelva a vivir algo así, porque no nos lo merecemos”, relata Sofía.

El contexto y el momento clave en las elecciones de 2021 La jornada del 6 de junio de 2021, en Sinaloa, como en otros 14 estados, se realizó para elegir gobernador, pero también estaban en juego los 40 diputados locales y los 18 ayuntamientos del estado; además, en la también llamada elección intermedia, estaban en juego las 500 diputaciones federales. En otros 29 estados se renovaban los Congresos locales y un total de mil 910 ayuntamientos con sus presidentes municipales y regidores. Fue la primera elección, en dos décadas, sin el presidente Andrés Manuel López Obrador impreso en las boletas electorales, pero el llamado “efecto AMLO” provocó el impresionante resultado de una barredora en gran parte del país. En Sinaloa, sin embargo, la situación fue diferente.

El PRI, que había gobernado en toda su historia en Sinaloa, perdió por primera vez una elección en 2010, cuando Mario López Valdez, de extracción priista, ganó arropado por la plataforma PAN, PRD, Convergencia y PT. “Malova”, como se le conoce, derrotó con 576 mil 431 votos a Jesús Vizcarra Calderón, abanderado del PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista, quien alcanzó 515 mil 483 votos. Pero la administración de López Valdez, manchada por escándalos de corrupción que llevaron a media docena de secretarios del gobierno estatal ante un juez, le sirvió al PRI para recuperar el poder. Quirino Ordaz Coppel ganó la elección de 2016, postulado por la coalición PRI, Nueva Alianza y Verde, con una fácil victoria de 427 mil 887 votos contra los 267 mil 029 de Héctor Melesio Cuén Ojeda y el PAS, y 180 mil 479 de Martín Heredia, del PAN. En ese entonces, el encanto de Morena y el carisma de López Obrador no tuvieron ninguna influencia en el electorado de Sinaloa, pues el candidato de Morena, Jesús Estrada Ferreiro, obtuvo apenas 39 mil 912 votos. En el 2018, con López Obrador en las papeletas, Morena tuvo una destacada participación; sin embargo, no arrasó y apenas pudo derrotar al PRI, pero sólo en la votación de presidente. A nivel local, el PRI retuvo ocho de las 18 presidencias municipales, Morena logró cuatro, el Partido del Trabajo dos, PAN, PAS, Verde Ecologista y Partido Encuentro Social se quedaron con una cada uno. Mientras que, en el caso de las diputaciones, Morena ganó nueve de Mayoría Relativa, PES cinco, PRI tres, el PT cinco, PAS y PRD uno. Pese a los resultados, cada vez más a su favor, no existía una garantía de que podrían ganar la gubernatura en 2021. En las campañas de ese año, la última encuesta de la firma Mitofsky, publicada en abril de 2021, colocaba a Rubén Rocha Moya de Morena y PAS, en primer lugar de preferencia del voto con 39.5 por ciento, seguido muy de cerca por Mario Zamora Gastélum, del PRI, PAN y PRD, con 34.4 por ciento. Muy por abajo aparecían Sergio Torres Félix, de Movimiento Ciudadano, con 5.3 por ciento; Tomás Saucedo, del Partido Verde y Yolanda Cabrera, de Redes Sociales Progresistas, con 1.3 y 1.2 por ciento, respectivamente.

La diferencia, se decía al interior y al exterior del partido, era algo que el PRI podría alcanzar con su manera de operar y mover su maquinaria aceitada y perfeccionada después de tantos años con todos los grupos y organismos ligados al tricolor. En cambio, Morena en Sinaloa no contaba con oficinas, mucho menos con una estructura partidista fuerte. Sin embargo, el día de la elección todo cambió, y Morena se alzó con una inesperada victoria: Rubén Rocha obtuvo el 56.6 por ciento de los votos, contra 32.4 del candidato de la alianza PRI, PAN, PRD. Agresiones, amenazas, robos de dinero, computadoras, tablets En Sinaloa, las noticias de los ataques, las irrupciones y privaciones de la libertad corrieron como pólvora durante ese 6 de junio de 2021. La noche anterior comenzó el operativo del crimen organizado. En el fraccionamiento Colinas del Rey entraron a un domicilio y privaron de la libertad al secretario de organización del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, José Alberto Salas Beltrán. Los dirigentes del tricolor denunciaron públicamente el hecho, mientras que la policía confirmó que halló rastros de sangre y casquillos percutidos en el domicilio de Salas Beltrán. Según sus familiares, el militante quiso defenderse, pero fue sometido, golpeado y subido a rastras a un vehículo. “Pues como te digo, a mí me robaron dos teléfonos, al papá de mis hijos también, mi mamá se quedó con su cacahuatito, un teléfono, un cacahuatito, este... y pues yo lo que hice fue hablarle a un compadre y le dije: ¿sabes qué? nos cayeron a la casa, así, así y también le hablé a mi jefe en aquel entonces y le dije: ¿sabe qué? cayeron a la casa unos armados y pues tenemos miedo”, recuerda Sofía. “Y ya en la mañana, a las seis de la mañana que nos íbamos a reunir varias personas, pues precisamente para ponernos de acuerdo con lo que íbamos a hacer ese día de las elecciones, dijo esta persona a la que yo le hablé, a mi jefe, que en cuanto yo le hablé, pues le llovieron llamadas porque nos cayeron a 29 personas... 29 hogares fueron, pues, ¿cómo te puedo decir? Pues, se metieron a nuestra intimidad, a nuestra privacidad y quisieron inyectar ese miedo para ganar esas elecciones y las ganaron, a la mala, pero las ganaron”, lamenta la ex funcionaria priista.

2021, una elección con robo de urnas y otras prácticas Además del centro del estado, hubo reportes en el norte, en Ahome, con robo de urnas, destrucción de casillas, amenazas; en la zona serrana, en el municipio de Cosalá, personas armadas en las casillas, vigilando e induciendo al voto. “Hay muchas historias, pues mucho peor que las nuestras, porque hubo gente a la que le robaron sus pertenencias, le robaron dinero fruto de su trabajo; te puedo decir de 25 mil pesos de una persona que también le robaron”, detalla Sofía. “Hubo gente que también la golpearon con las armas, hubo gente que levantaron, que la sacaron de sus hogares y se robaron muchas computadoras, tablets, muchas pertenencias que no tenían que haberlo hecho, pero pues eran personas, pues sicarios, sicarios que irrumpieron en nuestros hogares, ¿no?”.

‘Disculpe, sólo hacemos nuestro trabajo’ Según la Secretaría de la Defensa Nacional, el Cártel de Sinaloa opera en casi todo el estado con el poderío y facciones al servicio de Ismael Zambada, de Iván Archivaldo Guzmán y sus hermanos y Rafael Caro Quintero, y en menor proporción el cártel de los Beltrán Leyva con su cara más visible, Fausto Isidro Meza, El Chapo Isidro. Un mapa de la Sedena recrea que Guasave y Sinaloa municipio son territorios en los que operan grupos al servicio de El Chapo Isidro, además de algunas zonas al poniente en Ahome, El Fuerte, Angostura y Navolato, y las zonas serranas de San Ignacio, Mazatlán, Rosario y la zona sur de Escuinapa. Ése es el contexto en el que se han celebrado las elecciones en Sinaloa, en las últimas décadas. El contexto en el que ha habido ya tres alternancias: primero de PRI a la alianza opositora, en 2010, con Malova; luego el regreso del tricolor, con Quirino Ordaz, en 2016, y finalmente la llegada de Morena, en 2021, con Rubén Rocha. “A ella le cayeron el sábado en la tarde y esa persona a mí me dijo: ¿sabes qué? me dijo: ‘llegaron a la casa’. Nosotros teníamos una comida familiar y pues me voltearon la casa patas arriba, voltearon los colchones, porque llegaron buscando el dinero de los votos; hasta eso, dice que se portaron bien, le hicieron un cochinero en su casa, pero se portaron bien, no amenazaron con armas ni nada, no golpearon a nadie y se fueron. “Pero dice que como a los 10 minutos regresaron y le dijeron: ‘señora, pues es que nosotros venimos contratados, venimos de allá del sur de Sinaloa y a nosotros nos contrataron, y es nuestro trabajo y nos mandan por el dinero de los votos, así es que venimos de nuevo’. Entonces, pues igual volvieron a voltear la casa patas pa’rriba, no encontraron nada y se fueron”, recalca Sofía.

La testigo deduce, por lo que le dijeron, que era gente que venía de fuera, sin embargo, en diferentes puntos del centro del estado, los vecinos comenzaron a atar cabos, por lo que habían visto o escuchado en días anteriores. “Pues se dicen muchas cosas, no, que ya tenían días planeando todo, que los veían reunidos a las gavillas o los sicarios en determinados lugares, estaban planeando. Nos tenían identificados a todos. Me queda muy claro”, agrega. La ‘timidez’ de Quirino La mañana de aquel 6 de junio de 2021, el gobernador Quirino Ordaz Coppel, hoy embajador de México en España, aseguró que se instaló la mesa de seguridad desde las 07:00 horas “La Fiscalía está revisando y atendiendo las denuncias que se han presentado y hemos condenado los hechos lamentables que se han presentado”, dijo. Para ese momento ya había pedido mayor presencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Gobernación, principalmente para los municipios donde se reportaron alteraciones a la paz pública, como Culiacán, Salvador Alvarado, Ahome, El Fuerte, Navolato, Badiraguato y Mazatlán.

“Está la Fiscalía ya investigando, efectivamente, hubo mucha intimidación con muchos actores, operadores en diferentes municipios, se están atendiendo las denuncias y creo que la mejor muestra de que la gente ejerza esa libertad es que venga a votar, que no se deje intimidar por nadie. Estoy atento a cualquier informe, permanentemente hay comunicación y, sobre todo, todos los miembros de las diferentes entidades y quienes participan en la mesa de seguridad están en sesión todo el tiempo”, dijo. El viernes 11 de junio, cinco días después de la jornada electoral, la Fiscalía General del Estado confirmó vía comunicado que se abrieron 37 carpetas por la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales y siete más por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, entre el 6 y el 11 de junio de 2021. Noroeste insistió con el gobernador Quirino sobre las privaciones ilegales de la libertad con cuestionamientos en su primera aparición pública. “Las autoridades tienen que actuar en base a denuncias, en la medida que haya denuncias... la bronca es que a veces no se denuncia, se comenta, pero no se denuncia, por eso me parece importante que lo que se tenga se investigue”, expresó el mandatario. -¿Y en la mesa de seguridad sabían ustedes que había personas privadas de la libertad? -Estuvimos enterados obviamente del caso de urnas en algunos municipios, de casillas que se habían llevado, de todo eso, por eso se fue atendiendo y se fueron reforzando las acciones, y la presencia de la seguridad. Cuando se le preguntó sobre la desaparición del secretario de Organización del PRI estatal, José Alberto Salas Beltrán, respondió: “En ese caso la Fiscalía estuvo también bien atenta en la investigación, pero bueno, pues gracias a Dios ya apareció, ya está bien, tiene vida”. El panorama en 2024 El 6 de marzo de 2024, Román Quezada Anduaga, secretario del PAN en El Fuerte, al norte de Sinaloa, fue hallado muerto en un automóvil dentro de unos predios en la localidad de Mochicahui. Este suceso puso en alerta a todo mundo, aunque la Fiscalía General del Estado no ha esclarecido el crimen ni descartado si tuvo que ver con el proceso electoral. Dos semanas después, un candidato fuerte a la alcaldía de Rosario, en el sur de Sinaloa, decidió bajarse de la candidatura de manera abrupta. El 16 de mayo pasado, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa informó que aprobó la sustitución por renuncia de 36 candidaturas solicitadas en Sinaloa por varios partidos políticos. En este mismo contexto, el IEES informó que 11 personas candidatas a cargos locales solicitaron seguridad y se les dio seguimiento con la Secretaría de Seguridad Pública. Ante el Instituto Nacional Electoral, solicitó seguridad Héctor Melesio Cuén Ojeda, candidato a una diputación federal por representación proporcional con el PRI. Lo hizo el 16 de abril, un par de días después de que se reportó la desaparición de Luis Alonso García Corrales, candidato a regidor y Secretario de Organización del Partido Sinaloense, y su acompañante Juan Francisco Cerón Beltrán.

Cuén Ojeda es fundador y líder moral del PAS, pero compite ahora como candidato a una diputación federal de representación proporcional por el PRI. García Corrales y su compañero fueron hallados, ilesos, dos días después. También solicitaron al INE seguridad la candidata de Movimiento Ciudadano a la diputación federal por el Distrito 2, Bárbara Fox Mora, y el candidato a la Senaduría de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Eduardo Ortiz Hernández,





Otros candidatos a cargos de elección popular que pidieron seguridad son Marcos Antonio García Espinoza, candidato a la diputación local del distrito 18 por la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, y Jesús Estrada Ferreiro, candidato al Senado por el Partido del Trabajo. Otros casos de amenaza A las 2:52 horas de la madrugada del martes, una persona presuntamente a nombre del ex Presidente Municipal José Paz López Elenes, incendió el coche de la esposa del coordinador de campaña del Movimiento Ciudadano en Badiraguato. “Lo hicieron de manera que se fuera quemando poco a poco para que el humo nos invadiera toda la casa y tal vez que muriéramos intoxicados”, acusó José Dolores Lara.

Los militantes del MC supieron los detalles porque tienen un video que grabó al intruso y el humo que salía del automóvil. “Hoy me siento seriamente amenazado, porque yo, de esto, tengo un video del autor material, pero lo peor del caso no es quién lo hizo sino quién está detrás de esto y siento que es José Paz López Elenes (alcalde morenista de Badiraguato y candidato a la reelección)”. También señaló que lo han intimidado a nombre de quien era su jefe en anteriores procesos electorales. “Me dicen: ‘Vengo de parte del jefe, y el jefe, ya sabe cómo es, el jefe es malo. Les puede pasar un accidente, entonces qué dices, ¿te vienes para acá o sigues allá?’. Está amenazando y dentro de la lista que él trae, de las que anda amenazando, me trae a mí”, lamentó el emecista. El propio candidato a la alcaldía de Badiraguato por Movimiento Ciudadano, Fausto García, señaló que han intimidado a sus amigos por medio de privaciones de la libertad. “Ha levantado a mucha gente, levantó a un amigo de nosotros, ustedes lo pueden preguntar en Badiraguato y ese tipo de actos violentos y ahora este acto terrorífico que pudieron haber perdido la vida todas las personas que estuvieron adentro de la casa”, señaló. “No había pensado en solicitar seguridad, pero derivado de los actos violentos del día de ayer pienso ahora sí hacer lo propio: solicitar seguridad ahí ante el Instituto Estatal Electoral y también pedirle al gobernador que él ya sabe quién es José Paz López Elenes, que por favor o le pegue una habladita o por favor que lo calme tantito”, abundó. También contra el PT El 3 de mayo, el candidato a diputado local por el distrito 12 del Partido del Trabajo, Rodolfo Audelo Avilez, manejaba una camioneta rotulada con publicidad alusiva a su campaña cuando fue interceptado por dos camionetas con personas armadas en la colonia Tierra Blanca, cerca del centro de Culiacán. No lo dejaron pasar ni realizar su campaña. “Nos cerraron el paso dos tipos armados, uno por enfrente y otro por la parte de atrás. Entonces, venía yo manejando, la camioneta rotulada y mi imagen en el espectacular, de tal suerte que nos cierran el paso de manera violenta”, relató, “cerraron la calle, desviaron el tráfico, mis compañeros sí se espantaron”. Lo peor es que dos horas más tarde, durante su visita al fraccionamiento Valle Alto, un sector ubicado al poniente de la ciudad, otro grupo armado le cerró el paso. “Se bajaron unos tipos tratando de amedrentar, venía mi familia... habían pasado una hora o dos horas del hecho anterior... a mí lo que me sorprende es que iba mi esposa, iban mis hijos, tengo un bebé de dos años, mis hijos adolescentes. Entonces, yo creo que esto es una señal para no estar confiados y hacer un llamado a los candidatos estatales, federales y locales de que no estamos seguros, de que en cualquier momento puede suceder a cualquiera de nosotros”, señaló. Audelo explicó que no pidió auxilio porque el gobernador fue muy claro en decir que los candidatos “se cubrieran solos”. “Yo creo que es importante que la ciudadanía sepa lo que está pasando en Sinaloa y pues no queremos que pase lo que pasó en el periodo pasado”, dijo, “la gente no merece eso, la gente necesita seguridad, la gente necesita sentirse confiada de salir a emitir su voto y eso nos pone en desventaja porque como dice el diputado, los partido en el poder son otros”.