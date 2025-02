Yaguarundí: el escurridizo felino que necesita ser estudiado para lograr su conservación

Texto: Ruth Kamnitzer

El yaguarundí o jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi) parece carecer de distinciones, al menos a la vista de los humanos. No tiene manchas ni rayas. No es un escalador excepcional. No está en peligro de extinción ni es endémico de ninguna región. Con unos 4 a 7 kilos de peso, no es ni el felino más grande de América, ni el más pequeño, ni siquiera el más grande de los pequeños felinos.

De hecho, con su cabeza pequeña, pupilas redondas, orejas diminutas y redondas, cuerpo esbelto y cola audazmente larga, ni siquiera se parece tanto a un gato. “Algunos dicen que se parece más a una nutria”, dice Arturo Caso, presidente de Predator Conservation, quien, para su doctorado, realizó uno de los pocos estudios con radiocollares sobre el yaguarundí. “Es, cómo decirlo, ¡poco atractivo!”.

Sin embargo, los investigadores de toda el área de distribución del yaguarundí, que se extiende desde México hasta el norte de Argentina, están cautivados por el animal. “Son una especie de rompecabezas, un pequeño enigma”, afirma Anthony Giordano, director de S.P.E.C.I.E.S., una organización sin fines de lucro dedicada a la conservación de animales carnívoros. Se distinguen por “cómo se relacionan con otros felinos: su comportamiento, dónde se sitúan ecológicamente en la cadena alimentaria... cómo han sido moldeados por las fuerzas evolutivas”.