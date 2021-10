$!Yates, aviones y mansiones, las compras de los multimillonarios mexicanos mediante las offshore

A esas planeaciones y deducciones, habrá que añadir el dinero que miles de mexicanos mueven a paraísos fiscales, una práctica que también puede mermar los ingresos tributarios y que no está cuantificada por las autoridades. “En los sistemas institucionales no se encuentra un apartado que permita identificar a los contribuyentes que utilizan entidades offshore”, informó el SAT.

Esto sale a la luz a partir de una filtración de 11.9 millones de archivos que obtuvo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que recoge el trabajo de 14 despachos financieros offshore. Esta masa de información ha sido revisada y contrastada por un equipo de 600 periodistas de 150 medios en el que participó Quinto Elemento Lab, junto con The Washington Post , El País , Proceso , The Guardian , la BBC , Univision y numerosos medios locales.

Germán Larrea, dueño de la segunda mayor fortuna de México valuada en 27 mil millones de dólares, figura como beneficiario, accionista y director de nueve compañías afincadas en las Islas Vírgenes Británicas, un oasis en medio del Caribe donde los mexicanos han creado cerca de 800 sociedades offshore en las últimas décadas.

Un nutrido y opaco elenco de sociedades pantalla fue creado por este empresario entre 2013 y 2016 con una misión secreta: comprar propiedades y residencias en Estados Unidos con un valor conjunto de 36.9 millones de dólares a través de otras firmas establecidas en ese país pero controladas desde las Islas Vírgenes.

El despacho Trident Trust diseñó la estructura para guardar los tesoros de Larrea, quien no respondió a las peticiones de comentario.

El dueño de Grupo México, quien recientemente obtuvo un contrato millonario para construir uno de los tramos del Tren Maya, se hizo de una propiedad en Vail, el famoso destino de esquí en Colorado, con un valor de 6.2 millones de dólares a través de su offshore Albermarle Overseas Limited, creada en 2013, según los Pandora Papers.

A finales de ese año compró un apartamento en el legendario edificio de 40 pisos del Ritz-Carlton, en el corazón del distrito comercial de Chicago, a un costado de restaurantes de autor y boutiques de diseñador. La propiedad de 4 millones de dólares fue adquirida a través de First 38 LLC, una empresa registrada en Chicago, controlada por Kinnardway Overseas Limited, otra de las offshores que registró Larrea en las Islas Vírgenes.

Cinco años después de la compra del apartamento, Larrea puso en venta la propiedad por 8 millones de dólares, el doble del precio que pagó en 2013, según notas de prensa y publicaciones del sector inmobiliario.

En el verano de 2016 el empresario mexicano utilizó a otra de sus offshore para comprar un penthouse en el icónico edificio del hotel Waldorf Astoria, en el barrio Gold Coast de Chicago. La residencia, ubicada en el piso 52, fue comprada por Erie International LLC, una compañía asentada en Chicago controlada entonces por Quivery Ventures Limited, otra de las sociedades del mexicano.

La adquisición no pasó desapercibida en la prensa local y en los sitios de bienes raíces de Estados Unidos. La lujosa residencia con una sala de cine y alberca en interiores adornada con un acuario, adquirida en 11.7 millones de dólares, fue catalogada como la operación inmobiliaria más costosa que ocurrió ese año en Chicago. Los registros de la propiedad a los que tuvo acceso Quinto Elemento Lab, confirmaron la compra del inmueble.



EU, la nueva escalera al paraíso fiscal

Por muchos años el sistema offshore estuvo concentrado en un grupo de islas lejanas y dispersas, cubiertas de palmeras. La revisión realizada a los Pandora Papers encontró que la maquinaria del dinero offshore ahora opera en todos los rincones del mundo. Pero también, que en la última década Dakota del Sur, Nevada y más de una docena de otros estados de la Unión Americana se han transformado en líderes de la industria del secreto financiero.

Al tiempo que las naciones más poderosas han mantenido su atención, y la de sus autoridades, en los paraísos fiscales “tradicionales”, como las Bahamas, las Islas Caimán y otras islas paradisíacas, Estados Unidos se convirtió uno de los actores más pesados en el mundo offshore.

De acuerdo con la investigación internacional de ICIJ, Estados Unidos se negó en 2014 a sumarse a un acuerdo apoyado por más de 100 jurisdicciones –incluyendo Islas Caimán y Luxemburgo—que hubiera obligado a las instituciones financieras estadounidenses a compartir la información que tienen sobre los bienes de personas del extranjero.

Para los mexicanos no pasó desapercibida la secrecía financiera impulsada por Estados Unidos: con base en los documentos de Pandora Papers, los medios aliados mexicanos identificaron que EU se encuentra en el top 10 de las jurisdicciones favoritas de los mexicanos para afincar sus empresas y fideicomisos offshore.

María Asunción Aramburuzabala, nieta del fundador de la cervecería Modelo y exaccionista de Televisa, utilizó entidades offshore en Estados Unidos para adquirir lujosas propiedades. En 2006 compró una mansión de 6.8 millones de dólares, con seis habitaciones, una sala de cine, una cava y un spa, en el exclusivo condominio The Colony de Park City, en el destino de esquí de Utah, a través de la firma DC 16 Inc., basada en Delaware, un estado al este de la Unión Americana que se ha convertido en un destino atractivo para quienes buscan llevar su dinero al extranjero.

La propiedad de mil metros cuadrados fue vendida en 2019 y ese mismo año la empresa en Delaware se hizo de un apartamento de 1.7 millones de dólares en Park Avenue, un lujoso rascacielos con vistas a Central Park en el corazón de Manhattan, según los registros de la propiedad de Nueva York.

En 2008, la heredera mexicana sumó a sus inversiones inmobiliarias otra propiedad de un millón de dólares nuevamente en el fraccionamiento The Colony de Park City. El terreno fue comprado a través de White Pine 16 Inc, basada también en Delaware, pero solo lo conservó seis años y luego disolvió la compañía.

Las empresas de papel de Aramburuzabala, quien no atendió a las peticiones de comentarios, han sido encabezadas por “directores nominales” usados en el negocio offshore para actuar en lugar de la persona que realmente está detrás de una compañía.

Aramburuzabala, con una fortuna de 5 mil 800 millones de dólares y la única mexicana en la lista Forbes, también es beneficiaria, junto con su hermana, de Sky Chariot Trust, un fideicomiso en Nueva Zelanda que fue creado en 2008 por su madre, Lucrecia Larregui González, con recursos procedentes de la venta de Grupo Modelo, según los registros del despacho Asiaciti Trust Group filtrados en los Pandora Papers.

Entre 2010 y 2013 el fideicomiso de la familia movió en secreto 40 millones de dólares a las cuentas de Sky Chariot LLC, una compañía fachada creada por Larregui González en Delaware.

A través de Sky Chariot, Aramburuzabala se hizo de un jet en 2014 valuado entre los 45 y 60 millones de dólares con motores Rolls-Royce y acabados de lujo; una aeronave Gulfstream G550, modelo que se ha convertido en el favorito de personajes como el rey emérito español Juan Carlos I y el cantante Julio Iglesias. La familia de Aramburuzabala sólo conservó el Gulfstream durante cinco años, después lo vendió y en 2019 adquirió un jet Bombardier Challenger 350, con un valor comercial de hasta 26 millones de dólares.

Chuck Collins autor de Los acumuladores de riqueza: cómo los multimillonarios pagan millones para ocultar billones, aseguró que los ultra ricos buscan resguardar y mantener el valor de la riqueza para poder transferirla a la siguiente generación con la menor carga fiscal. “Puedes comprar bienes raíces y ponerlos a nombre de otros miembros de la familia, típicamente los multimillonarios están pensado en un plazo bastante largo en términos de su planeación y tienen activos en múltiples jurisdicciones”.

“En Estados Unidos nadie vendrá a confiscar tu propiedad sin el debido proceso. Las inversiones inmobiliarias tienen todo tipo de ventajas”, dijo en entrevista Collins, director del programa de desigualdad en Institute for Policy Studies en Washington D.C. “Puedes pretender que estás perdiendo dinero cuando en realidad estás ganando dinero. Los bienes raíces son atractivos por razones fiscales”.

Para el experto en políticas públicas los millonarios invierten en bienes raíces no necesariamente para ocupar las propiedades y vivir en ellas sino para distribuir los activos en diferentes clases. “Si tienes cien millones de dólares, no los querrás tener en el mismo sitio. No los quieres en el mercado de valores: los quieres diversificar, entonces el arte, las joyas y las criptomonedas se convierten en una clase de activo. No quieres tener todos tus huevos en la misma canasta, los bienes raíces son muy atractivos porque puedes tener propiedades en muchos lugares diferentes”.

Otros hombres de negocios que han usado las offshore para comprar propiedades, son la familia de Olegario Vázquez Raña, del Grupo Empresarial Ángeles. Aparecen en los Pandora Papers como directores y accionistas de 8 compañías incorporadas en 2010 y 2011 en las Islas Vírgenes Británicas.

Las sociedades de papel se disolvieron en el verano de 2016, y aunque las órdenes de liquidación refieren que las firmas nunca fueron utilizadas, esta investigación descubrió lo contrario.

En abril de 2014, Olegario Vázquez Aldir y su esposa adquirieron a través de Northstar Corporation un apartamento en Vail, Colorado, de 4.7 millones de dólares en las lujosas residencias del Ritz-Carlton, situado al borde de las montañas rocosas, cerca de restaurantes de autor, galerías de arte y boutiques de diseñador. A finales de ese año la propiedad cambió de dueño y fue vendida a Berlioz Ltd, una firma de papel en la que participa como director Ernesto Rivera Aguilar, director general de Grupo Imagen.

Northstar Corporation adquirió en octubre de 2014 otra finca de 5.3 millones de dólares en Forest Road también en Vail, la cual fue vendida dos años después al propio Vázquez Aldir y su esposa tras liquidar la offshore.

“Las operaciones de compraventa de los bienes inmuebles se realizaron a precios de mercado, cumplen absolutamente con todas y cada una de las obligaciones legales y fiscales tanto en Estados Unidos como en México”, dijo un representante de la familia Vázquez.

Olegario Vázquez Raña, su esposa y sus tres hijos sostuvieron acciones en otras compañías offshore creadas con el propósito de comprar embarcaciones y jets privados.

Fernando Chico Pardo, quien arrancó su primera compañía a los 27 años y hoy es dueño de un emporio que controla aeropuertos, hoteles, puertos y ferrocarriles, utilizó tres empresas de papel para comprar el yate “Piccolo” con un valor de 11 millones de dólares, según el acuerdo de compraventa de la embarcación fechado en marzo de 2010.

Con la empresa Piccolo LLC en Delaware y con las sociedades Olocip Ltd y Piccolo 34 Limited en las Islas Vírgenes, armó una estrategia financiera para adquirir el yate de la marca británica Sunseeker, modelo 2010. Un año después, esa embarcación se vio envuelta en un accidente que dañó arrecifes en la Riviera Maya. Un portavoz del empresario dijo que Chico Pardo ya ha vendido el yate, aunque no ofreció más detalles.

Otro de los empresarios de la lista Forbes que saltó a los Pandora Papers es Alberto Baillères González, quien se jubiló hace unos meses a los 89 años después de más de cinco décadas al frente de Grupo Bal, un conglomerado que concentra a la mina de plata más rica del mundo y extensos yacimientos de oro, a los almacenes El Palacio de Hierro, la aseguradora GNP, una casa de bolsa y otros negocios.

De acuerdo con documentos del despacho panameño Alcogal, el cuarto hombre más rico del país fue durante tres años accionista y director de la sociedad panameña Balelatina SA, fundada por la artista cubana Alina Menocal Johnson, dueña de una galería de arte contemporáneo ubicada en el corazón de la colonia Roma. Los documentos de la filtración no ofrecen más detalles acerca de las actividades de la empresa.

La sociedad panameña fue registrada por Alcogal en diciembre de 2006 pero fue hasta agosto de 2009 cuando Baillères González, conocido como el rey Midas mexicano, se incorporó a la empresa como dueño de dos mil acciones tras realizar una aportación de 72 mil dólares al capital de la compañía, que se disolvió a finales de 2012. La oficina del empresario no respondió a las peticiones de comentarios.

Para los herederos de Hugo Salinas Rocha el mundo offshore es, desde hace décadas, algo bien conocido: entre 1992 y 2016 movieron en secreto al menos 25 millones de dólares a través de 27 fideicomisos y empresas creadas en Islas Vírgenes, Delaware, Panamá e Inglaterra, según los Pandora Papers.

El abuelo de Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas y TV Azteca, echó a andar una intrincada maquinaria de sociedades en paraísos fiscales en beneficio de cinco de sus hijos y otros familiares, utilizados para mover dinero desde Suiza y Estados Unidos, para pagar pólizas de seguros de vida, comprar y mantener exclusivas residencias en la Riviera Maya, invertir en proyectos de hotelería o realizar donaciones.

Roberto Salinas León, representante de la familia Salinas en algunas de las sociedades offshore, no respondió a la solicitud de comentarios.