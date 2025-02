Zoila Mora Guzmán, la científica indígena que investiga plantas para tratar el cáncer

—¿Cuáles son sus próximos objetivos o sueños dentro de la investigación en bioquímica y etnomedicina?

—Seguir trabajando en ello, seguir luchando por mis sueños de lograr consolidarme como profesora investigadora y seguir trabajando por el bien común, aportar para la ciencia y que ese conocimiento no se quede en eso nada más, sino que sea útil para las poblaciones y más todavía para las poblaciones indígenas.

—¿Cómo lograr que esta información regrese a las comunidades indígenas?

—Antes de la pandemia, estuvimos realizando entrevistas a curanderos y chamanes para conocer de cerca las plantas que ellos utilizan para tratar el cáncer. Un trabajo importante que habría que hacer es recabar toda esa información, escribirla y tenerla físicamente para que pueda ser útil para la comunidad y como base para la ciencia.

—Usted es profesora de bachillerato, ¿qué consejo le da a una joven indígena que sueña con ser científica? ¿Cómo les enseña que sus raíces y cultura pueden ser fortalezas en el camino científico?

—Este semestre estuve trabajando en una comunidad cercana a la ciudad, pero que está habitada por la etnia zapoteca. La mayoría de las y los jóvenes hablan en su lengua. Ellas me preguntaban de dónde venía y otras preguntas típicas que hacen los estudiantes a los profesores. Les sorprendió mucho que yo fuera de una comunidad indígena y que también hablara en mi lengua materna. A veces, durante nuestras clases, nos tomábamos el tiempo de compartir palabras en zapoteco y en mi lengua natal, que es el mazateco.

El hecho de que ellas me vieran como mujer científica las sorprendió, sobre todo, porque no solamente era profesora de ese nivel, sino que también me dedicaba a otra área del conocimiento. Me preguntaban cómo lo había hecho, cómo logré tener todos esos estudios y cuántos años tuvieron que pasar para llegar a terminar un posdoctorado. Yo les platicaba todo y se sorprendían, decían: “No, pues eso está súper difícil”. Y yo les respondía que por supuesto que no es difícil, que todo está en ellas, en querer lograr las cosas y en tener siempre muy claros sus objetivos. En que no deben de desistir hasta conseguirlos. Se trata de ser muy firmes con lo que queremos, luchar por nuestros sueños y saber que no hay imposibles.