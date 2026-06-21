Abelardo de la Espriella es elegido como presidente de Colombia, según conteo preliminar

En una jornada muy cerrada, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue elegido mandatario de Colombia este domingo, tras derrotar por poco margen al candidato de la izquierda oficialista, según el conteo preliminar publicado por la autoridad electoral.

En una de las votaciones más reñidas de la historia, el abogado sin experiencia política se impuso con un 49.7 % de los votos sobre el senador Iván Cepeda (48.5 %), aliado de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, de acuerdo al 99.5 % del conteo previo de la entidad que organiza los comicios.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, De la Espriella tomará posesión el 7 de agosto con un programa de gobierno que significa un giro radical hacia la derecha con el recorte del tamaño del Estado y la construcción de megacárceles para enfrentar la peor ola de violencia que atraviesa el país en la última década.

“Me siento muy contenta (...) Abelardo en este momento nos está dando más que todo una respuesta de seguridad“, dijo a Daniela Oliveros, una abogada de 30 años que celebró el triunfo de su candidato en la caribeña Barranquilla.

El abogado había dicho a AFP que buscará el respaldo de Trump e Israel para atacar a la guerrilla con bombardeos y fumigaciones de narcocultivos en el mayor país productor mundial de cocaína.

Además, consiguió votos como “enemigo acérrimo” de la izquierda ante los pocos avances de las negociaciones con los cárteles y en un contexto de tensas relaciones con Washington.

Giro a la derecha

Gustavo Petro no podía aspirar a la reelección por ley y eligió como posible sucesor a Cepeda, un defensor de derechos humanos de 63 años que apostaba por fortalecer los programas sociales que favorecieron a poblaciones pobres y marginadas en uno de los más desiguales del mundo.

La investidura de De la Espriella está agendada para el 7 de agosto en una ceremonia que tendrá como sede una base militar.

Su discurso a favor de Washington, las fuerzas de orden y los empresarios se asemeja al de otros mandatarios de derecha en la región, como el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

Colombia se suma a una alianza de países de la región aliados del mandatario estadounidense Donald Trump, junto a Chile y Ecuador.

Petro, quien no reconoció los resultados de la primera vuelta electoral en la que también se impuso su opositor, afirmó el domingo que para la segunda vuelta solo respetaría el escrutinio final que puede tomar algunos pocos días.

“No se puede proclamar ninguno presidente” señaló. “La realidad nos da un país partido por la mitad”, escribió en X.

Con información de AFP.