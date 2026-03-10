$!Abigael González Valencia, ‘El Cuini’ busca un acuerdo de culpabilidad con EU

La defensa de Abigael González Valencia, “El Cuini”, identificado como cuñado del fallecido líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, presentó el 10 de marzo ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, en Washington D.C., una moción no impugnada para aplazar por tercera ocasión la audiencia de estatus programada para el 12 de marzo, solicitando una prórroga de 60 días hasta alrededor del 8 de mayo.

El escrito, firmado por el abogado Robert Feitel, de la firma Law Office of Robert Feitel, señala que la defensa y la fiscalía han sostenido comunicación frecuente para revisar el material probatorio presentado por el Gobierno de Estados Unidos, el cual incluye más de un año de interceptaciones en el marco del Título III de la legislación federal estadounidense, reportes de investigación y otros documentos relacionados con la causa.

El escrito también indica que las partes se encuentran en conversaciones respecto a una posible resolución del caso.

González Valencia enfrenta tres cargos formulados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos: tráfico de cocaína y metanfetamina, crimen organizado y uso de armas de fuego. Según el Departamento de Justicia, González Valencia es uno de los principales líderes de la organización delictiva conocida como “Los Cuinis”, señalada por las autoridades estadounidenses como responsable del trasiego de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, hasta Estados Unidos, además de ser considerado el principal operador financiero del CJNG.