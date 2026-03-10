$!Abigael González Valencia, ‘El Cuini’ busca un acuerdo de culpabilidad con EU

La defensa de Abigael González Valencia, “El Cuini”, identificado como cuñado del fallecido líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, presentó el 10 de marzo ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, en Washington D.C., una moción no impugnada para aplazar por tercera ocasión la audiencia de estatus programada para el 12 de marzo, solicitando una prórroga de 60 días hasta alrededor del 8 de mayo.
El escrito, firmado por el abogado Robert Feitel, de la firma Law Office of Robert Feitel, señala que la defensa y la fiscalía han sostenido comunicación frecuente para revisar el material probatorio presentado por el Gobierno de Estados Unidos, el cual incluye más de un año de interceptaciones en el marco del Título III de la legislación federal estadounidense, reportes de investigación y otros documentos relacionados con la causa.
El escrito también indica que las partes se encuentran en conversaciones respecto a una posible resolución del caso.
González Valencia enfrenta tres cargos formulados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos: tráfico de cocaína y metanfetamina, crimen organizado y uso de armas de fuego. Según el Departamento de Justicia, González Valencia es uno de los principales líderes de la organización delictiva conocida como “Los Cuinis”, señalada por las autoridades estadounidenses como responsable del trasiego de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, hasta Estados Unidos, además de ser considerado el principal operador financiero del CJNG.
La moción presentada por Feitel indica que el Fiscal principal asignado al caso no se opone al aplazamiento solicitado.
Asimismo, señala que el propio González Valencia fue informado personalmente y expresó su conformidad con la prórroga y con la suspensión del cómputo del plazo establecido en la Ley de Juicio Expedito hasta la siguiente audiencia de estatus.
Esta es la tercera vez que la audiencia de González Valencia es postergada desde su traslado a territorio estadounidense en agosto de 2025.
La primera prórroga se registró el 24 de octubre de 2025, cuando la defensa obtuvo tiempo adicional para preparar su estrategia legal.
La segunda se produjo el 21 de enero de 2026, fecha en que la audiencia fue reprogramada para el 12 de marzo de 2026.
Con la moción presentada el 10 de marzo de 2026, de ser aprobada por el tribunal, la siguiente audiencia de estatus se realizaría en torno al 8 de mayo de 2026.
La negociación en curso entre la defensa de “El Cuini” y la Fiscalía federal podría derivar en un acuerdo de culpabilidad, mecanismo habitual en el sistema judicial de Estados Unidos que permite al acusado declararse culpable de uno o varios cargos a cambio de condiciones más favorables en la sentencia.
El caso se desarrolla en un contexto de creciente presión de las autoridades estadounidenses sobre las estructuras del CJNG, luego de que Nemesio Oseguera Cervantes, fundador y líder de la organización, falleciera en fechas recientes.