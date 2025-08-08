Abogados de Caro Quintero piden cambiarlo de cárcel; acusan malos tratos e incomunicación

Los abogados defensores del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero solicitaron a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, la reubicación de su cliente, desde el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés), a otro penal “más adecuado y menos restrictivo”, con el objetivo de evitar su aislamiento, su derecho a la libre expresión y una asistencia legal efectiva.

”En consecuencia, por las razones expuestas, la defensa solicita la anulación total de las SAM [Medidas Administrativas Especiales], la liberación del Sr. Quintero del confinamiento y su reubicación en una unidad más adecuada y menos restrictiva del MCC”, indicó la defensa legal del capo sinaloense, en la petición.

”Si el Tribunal denegara esta moción, la defensa propone, como alternativa, modificar o modificar diversos artículos y disposiciones de las SAM. La justificación del gobierno para las SAM no cumple con los requisitos establecidos en la resolución de la autoría. Además, dado que las SAM no guardan relación con un objetivo regulatorio de seguridad pública o penal, constituyen una sanción inconstitucional”, reclamaron los abogados de Caro Quintero, que también indicaron que el ex líder del ahora extinto Cártel de Guadalajara, le era negado hasta la participación en eventos religiosos.

”Las únicas visitas del Sr. Quintero han sido las de su equipo de defensa designado por el tribunal. Además, desde la presentación de los SAM, no se le ha permitido al Sr. Quintero ni siquiera contacto indirecto con su familia, ya que su equipo de defensa tiene prohibido divulgar sus comunicaciones a terceros”, argumentó.

”El Sr. Quintero está esencialmente confinado en una celda pequeña y sin ventanas. Permanece en esta celda solo 23 horas al día, de lunes a viernes; los fines de semana, permanece confinado las 24 horas del día y no se le permite hacer ejercicio. Sus cosas pasan por una ranura en la puerta y come solo. La luz siempre está encendida. Con el aire acondicionado inestable, a menudo le falta ropa de abrigo y mantas”, se quejaron los abogados del ex líder del ahora extinto Cártel de Guadalajara.

Según datos del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, Caro Quintero se encontraba recluido en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York, con el número de registro 12303-016, ello después de ser enviado por el Gobierno mexicano a Estados Unidos, por supuestas causas de seguridad nacional.

Joseph Nocella Jr., Fiscal para el Distrito Este de Nueva York, envió, el 5 de agosto de 2025, un oficio dirigido al juez Frederic Block, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en los que le informó que no solicitaría la pena de muerte para “El Príncipe”.