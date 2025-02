Abrirán ‘puertas del infierno’ a cárteles, afirma asesor de Seguridad Nacional de Trump

Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo, el que los cárteles del narcotráfico “están sobre aviso” y amenazó con “abrir las puertas del infierno” contra ellos, para garantizar la seguridad en la frontera de Estados Unidos con México.

“Vamos a abrir las puertas del infierno contra los carteles. Basta ya. Estamos garantizando la seguridad de nuestra frontera y los cárteles están sobre aviso”, afirmó durante una convención ultraconservadora llevada a cabo cerca de Washington D.C.

“Han visto imágenes del Ejército mexicano haciendo patrullas conjuntas con nuestra policía de aduanas y fronteras y con nuestro ejército para garantizar la seguridad en la frontera de Estados Unidos, porque sin una frontera, no tienes un País y no tienes soberanía”, enfatizó Waltz.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, clasificó el 19 de febrero como organizaciones terroristas a grupos criminales de Colombia, El Salvador, México y Venezuela, como parte de un decreto del presidente Donald Trump contra dichos grupos delictivos.

La designación de terrorista se aplicaría también a las organizaciones delictivas mexicanas Cártel de Sinaloa, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos, por su participación en el tráfico de drogas y trata de migrantes.

Estas designaciones “nos brindan una herramienta valiosa para cortar cualquier asociación que puedan tener, no solo con ciudadanos estadounidenses, sino con cualquier otra empresa o individuo en todo el mundo que los esté ayudando”, afirmó Marco Rubio, Secretario de Estado, durante una entrevista.

A la pregunta expresa de si permitiría usar la fuerza militar estadounidense contra los cárteles del narcotráfico extranjeros, Rubio respondió la noche del jueves 20 de febrero que “depende de dónde se encuentren”.

“En el caso de México, la preferencia siempre es trabajar en conjunto con nuestros socios” mexicanos y proporcionarles “mucha información sobre quiénes son y dónde se encuentran”, afirmó.

Pero “si al final estas personas representan una amenaza inminente para Estados Unidos o cruzan nuestras fronteras [...] entonces nos da herramientas para perseguirlos” usando “cualquier agencia que tengamos disponible”, explicó.

El 21 de febrero, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la incorporación del delito de terrorismo en la iniciativa de reforma que envió al Senado de la República, no estaba dirigida a los cárteles del narcotráfico.

“No, no tiene dedicatoria a los cárteles, porque es otra cosa, eso no quiere decir que no estemos persiguiendo el delito en nuestro País, como debe hacerse en el marco de la ley”, respondió, quien también señaló que el terrorismo tenía connotaciones que tenían que ver con derribar o derrocar a un Gobierno.

“El día de ayer envió usted al Senado la iniciativa de reforma constitucional del artículo 19 y 40 para fortalecer la legislación en materia de soberanía, en la reforma se plantea incorporar como delito grave o que amerite prisión preventiva oficiosa el terrorismo. Quisiera preguntarle, ¿por qué consideró usted que es necesario incorporar el terrorismo a ese catálogo?”, la cuestionó un periodista.

“No estaba en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa, entonces, la consejera jurídica planteo, más allá, porque terrorismo, a ver si el martes también, o el propio lunes, o el mismo Fiscal [Alejandro Gertz Manero] que nos ayude, para que nos explique qué quiere decir el delito de terrorismo en México”, planteó.

“Que fue explicado en su momento por el general Secretario [Ricardo Trevilla Trejo] y por el secretario de Seguridad [Omar Hamid García Harfuch], tiene connotaciones que tienen que ver con derribar o derrocar a un Gobierno, que es distinto al de los grupos delincuenciales, pero no estaba en la prisión preventiva oficiosa, entonces se decidió colocarlo ahí. Distinto al planteamiento central, que presentamos ayer, que es el asunto, a ver si vuelven a poner las modificaciones”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

“El tema aquí de fondo, digamos con la designación de grupos terroristas, de los grupos delincuenciales, de estos seis grupos delincuenciales o de delincuencia organizada, que pone el Gobierno de los Estados Unidos, es que nosotros más allá de cómo los nombren ellos, y conociendo y sabiendo que los estamos enfrentando en México y en Estados Unidos, y que en Estados Unidos deberían enfrentarlos más en su propio territorio, que es lo que estamos planteando, no sólo estos seis grupos, sino a cárteles de la droga que hay en Estados Unidos y que venden la droga, que es lo que hemos estado planteando, quién distribuye y quién vende la droga en los Estados Unidos”, agregó la presidenta.

“Entonces, ellos pueden nombrarlos, pero que este no sea un pretexto para la intervención en México, eso es lo que estamos planteando con esta reforma constitucional, que no por llamarles de esta manera, eso no les da derecho a intervenir en nuestro país, por eso decimos: nos coordinamos colaboramos, pero no nos subordinamos y no estamos de acuerdo en cualquier tipo de injerencia o de intervención, si lo queremos llamar así. Entonces, estamos protegiendo a México frente a una posible acción que pudieran llegar a plantear en este sentido”, comentó, quien leyó los artículos de la propuesta que envió al Senado de la República.

“Es decir, cualquiera que no tenga permiso, aquí lo dice, en el segundo párrafo: el pueblo de México tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna, sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables”, expuso.

“¿Qué pasa si lo hacen? Viene el Artículo 19, hasta el final del 19, vamos a la segunda parte, no me lo cambien, ahí”, insistió el periodista.

“Dice: cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Cualquier extranjero que realice una actividad que no esté en el marco de la colaboración, de la coordinación, y de la ley de seguridad nacional, si es detenido se le impondrá la pena más severa posible. Esa es la reforma que estamos enviando o que envié el día de ayer al Congreso, en la Constitución, más allá de la ley de seguridad nacional”, finalizó Sheinbaum Pardo.