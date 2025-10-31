Acción urgente de la ONU en Jamaica y Cuba tras el paso del huracán Melissa

Las agencias de las Naciones Unidas y sus socios humanitarios están ampliando los esfuerzos de respuesta en Jamaica, Cuba y otros países del Caribe tras el paso del huracán Melissa, que ha dejado una estela de destrucción en comunidades ya afectadas por desastres previos.

Desde Kingston, el director para el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Brian Bogart, describió la situación en el terreno como “apocalíptica”.

Recién regresado del área de Black River, en el sur de Jamaica, relató que en esa comunidad “parece como si una bomba hubiese explotado”.

Muchas familias duermen en las calles, sin comprender aún la magnitud de los daños. En el Hospital de Black River, el personal médico trabaja sin descanso para atender a los pacientes, mientras numerosas viviendas permanecen bajo el agua.

Las prioridades inmediatas incluyen restablecer el acceso vial a comunidades aisladas y brindar asistencia alimentaria urgente. El PMA está colaborando con el Gobierno jamaicano para resolver los desafíos logísticos y de comunicación, además de distribuir 5 mil kits de alimentos, suficientes para alimentar a 15 mil personas durante una semana.

Bogart destacó que la capacidad de respuesta actual es resultado del trabajo de preparación realizado previamente, lo que ha permitido ampliar la respuesta con rapidez. “El pueblo de Jamaica es increíblemente resiliente, pero su resiliencia necesita ser apoyada ahora”, subrayó.



El sistema sanitario, muy afectado

Por su parte, Christian Lindmeier, portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó que tres hospitales importantes de Jamaica resultaron gravemente afectados, reduciendo la capacidad del sector sanitario para atender emergencias.

Los daños a la red eléctrica y la falta de generadores agravan la situación. La OMS está desplegando equipos médicos de emergencia, apoyando el clúster WASH (agua, saneamiento e higiene), ofreciendo asistencia psicológica y reforzando la vigilancia epidemiológica.

Asimismo, la organización ha enviado 2.6 toneladas de suministros médicos a Cuba y mantiene 5.5 toneladas listas para su envío a Jamaica.



Inundaciones y deslizamientos de tierra

Desde Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago, Necephor Mghendi, jefe para el Caribe anglófono y neerlandófono de la Federación Internacional de la Cruz Roja , señaló que la evaluación inicial revela necesidades humanitarias agudas.

Los vientos destructivos, las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra han causado daños generalizados desde St. Elizabeth hasta St. Mary. Más de 6 mil personas se refugian en centros de evacuación y muchas han perdido sus hogares y medios de vida.

La IFRC ha lanzado un llamamiento de emergencia por 19 millones de francos suizos (más de 23 millones de dólares) para asistir a 180 mil personas en Jamaica, y otro por 15 millones de francos suizos (más de 18 millones de dólares) para apoyar a 100 mil personas en Cuba. La Cruz Roja Cubana se encuentra en la primera línea de respuesta, realizando rescates y primeros auxilios.

Mghendi destacó que la acción temprana y los sistemas de alerta temprana ayudaron a reducir el número de víctimas y a acelerar la respuesta humanitaria. Sin embargo, pidió el apoyo de la comunidad internacional para sostener los esfuerzos de la IFRC y sus socios en ayudar a quienes más lo necesitan en Jamaica y Cuba.