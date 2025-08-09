$!Activan el Plan Nacional de Emergencias tras el incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

En colaboración con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, el Ministerio de Cultura del Gobierno de España activó el Plan Nacional de Emergencias en Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura tras el incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba, en la zona de Almanzor.

El incendio se generó en el techo, el cual colapsó dejando rastros de madera carbonizada de la capilla La Anunciación, fundada en el siglo XIII.

Tras la rápida intervención de los Bomberos, el fuego fue controlado en solo una hora, a las 0:30 horas del sábado, y se logró contenerlo antes de que se propagara a otras zonas.