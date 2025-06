$!Activistas de 50 países llegaron a Egipto para protestar contra el genocidio; fueron recibidos con represión

“Fue entonces cuando me di cuenta de la realidad, del sufrimiento de los palestinos, y una vez que lo ves con tus ojos ya no puedes dar marcha atrás. Mentalmente estoy preparado y listo”, expresó Vázquez.

“Es una marcha pacífica. Si nos llegamos a encontrar con un cerco militar previmos replegarnos por cuestiones de seguridad, porque no vamos a ser valientes, vamos a ser conscientes. Nuestro objetivo es romper el bloqueo de ayuda humanitaria que mantienen en la frontera“, explicó en entrevista Alma Alvarado, internacionalista mexicana que actualmente se encuentra en Egipto para la Global March to Gaza.

Por otro lado, el convoy “Sumud”, que partió de Túnez y que reúne, según los organizadores, a unos mil participantes tunecinos, argelinos, marroquíes y mauritanos, fue bloqueado el viernes a la entrada de la ciudad de Sirte, en Libia, controlada por las fuerzas del mariscal Jalifa Haftar, que gobierna en el este del país.

Ambos movimientos, propalestinos, fueron organizados de forma independiente.

Después de 20 meses de guerra entre Israel y Hamás, desencadenada por el ataque de comandos del movimiento islamista palestino en territorio israelí, Israel enfrenta una creciente presión por parte de la comunidad internacional para que permita el abastecimiento de más ayuda humanitaria en Gaza.

“Nadie está actuando proporcionalmente ante la tragedia”

De acuerdo con los organizadores, la protesta contaría con la participación de activistas originarios de más de 80 países, con el objetivo de intervenir “porque nadie está actuando proporcionalmente ante la tragedia. Gaza está hambrienta, aplastada, aislada”.

Los participantes afirmaron que “no se trata sólo de un apoyo simbólico. Queremos brindar ayuda humanitaria con una fuerte presencia civil para generar presión moral y mediática internacional”, ya que “si los Estados fallan, la población debe intervenir”.

“Una gota es poca, pero muchas gotas juntas hacemos un aguacero, y en este aguacero vamos a ser alrededor de 3 mil personas, quizás un poco más, quienes formaremos parte de este proceso histórico, así como lo fue la flota de la libertad. Sabemos que no será fácil, pero vamos a resistir”, comentó Alma Alvarado.

“La tragedia del holocausto, a Israel no le ha dado póliza de una eterna impunidad, ni le justifica de ninguna manera, y tenemos también que entender que no todo el pueblo israelita es malo, hay compañeros que marchan con nosotros de la comunidad judía y que abbiertamente dicen ‘no en nuestro nombre’”, destacó.

Por su parte, Váquez expresó que el principal objetivo es la paz, “al interior y con nuestro vecino, pero no una que se construya en el silencio del herido o las omisiones ante los agravios, no una paz que se construye a partir de la opresión y la mentira, como si no pasara nada, porque esa no es paz, es opresión”.

Los activistas coincidieron en que, ante la falta de acción del Estado mexicano, la ciudadanía “debe demostrar que hay una fuerza con un gran poder”, y reiteraron el llamado a que nuestro país rompa relaciones con Israel, “con quienes tenemos muchos tratados económicos y se podrían al menos pausar como una forma de presión”.