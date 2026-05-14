$!Acuerdan Estados Unidos y China mantener estrecho de Ormuz abierto

Ambos líderes, señaló, destacaron la importancia del libre flujo de energía a través de la vía marítima estratégica.

En un comunicado, destacó que la postura conjunta fue un punto clave de la reunión entre el Presidente de Estados Unidos y el Presidente de China, quienes buscaron fortalecer la cooperación económica.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, dialogaron sobre la oposición a militarizar la zona y a imponer peajes, así como el interés de China en adquirir petróleo estadounidense para reducir su dependencia, según difundió la Casa Blanca.

Estados Unidos y China acordaron mantener abierto el estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz es una ruta vital para el transporte marítimo de petróleo y gas natural licuado desde el Golfo Pérsico hacia mercados globales.

Ubicado entre Irán y Omán, este paso marítimo es uno de los cuellos de botella más importantes del mundo.

Se estima que por sus aguas transita aproximadamente un tercio del petróleo crudo comercializado por vía marítima a nivel global, lo que lo convierte en un punto crítico para la seguridad energética internacional y la estabilidad económica. Su estatus y seguridad son temas recurrentes en la geopolítica y hoy es uno de los puntos centrales en el conflicto de Israel y Estados Unidos sobre Irán.

El Presidente de China dejó clara la oposición de su país a la militarización del estrecho y a cualquier intento de cobrar peaje por su uso, se indicó.

Además, expresó el interés de China en adquirir más petróleo estadounidense.

Esta medida busca reducir la dependencia de China del estrecho de Ormuz en el futuro.