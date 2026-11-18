SHENZHEN, China._ A través de un enlace desde Shenzhen, China, a la conferencia matutina en Palacio Nacional, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una reunión con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que dialogaron sobre los acuerdos comerciales. Además, en ese encuentro acordaron reunirse de nuevo en el Grupo de los Veinte en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

“Fue una reunión de alrededor de 20 minutos y tocamos el tema principalmente de los acuerdos comerciales. Se le informó al Presidente Trump los avances de las pláticas que han estado teniendo el Secretario de Economía (Marcelo Ebrard) con sus homólogos en Estados Unidos, y podemos decir que vamos muy avanzados. Fue una muy buena reunión, muy agradable. Estaba en muy buen ánimo el Presidente Trump”, puntualizó desde Shenzhen, China. Agregó que en el encuentro estuvieron presentes el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick; el Secretario de Estado, Marco Rubio; el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller; y el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Sheinbaum Pardo detalló que, durante su gira de trabajo en China, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, México ha sido muy reconocido. “Todo el mundo quiere saber de México, es un momento muy especial para nuestro País y México tiene una gran relación con todos los países y es reconocido por todo el mundo”, agregó.