Acusan a ‘La Tuta’, en Corte de NY, de tráfico de cocaína y metanfetamina a EU

El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Agente Especial a Cargo de la División de Nueva York, de la DEA, Frank A. Tarentino, anunciaron, el 14 de agosto, la apertura de un auto de procesamiento para acusar a Servando Gómez Martínez, “La Tuta” -ex líder de los cárteles La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios-, de 59 años, de conspirar para importar cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

“Gómez Martínez fue puesto bajo custodia estadounidense desde México y comparecerá hoy ante el Juez Magistrado Henry J. Ricardo [de la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York] por los cargos contenidos en el auto de procesamiento. El caso está asignado al Juez de Distrito John G. Koeltl”, detalló el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un comunicado.

“Como se alega, Servando Gómez Martínez era líder, ejecutor, narcotraficante, proveedor de armas y portavoz público de la violenta organización narcotraficante La Familia Michoacana, con sede en México. La Familia Michoacana importó grandes cantidades de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos desde México y ejerció una violencia extensiva para promover sus actividades de narcotráfico, incluso contra las autoridades mexicanas que se interpusieron en su camino. Esta Oficina y nuestros socios en la DEA están comprometidos a desmantelar los cárteles y llevar a sus líderes ante la justicia”, declaró el fiscal federal Clayton.

La expulsión de Servando Gómez Martínez, añadió, marca un paso significativo en la lucha contra las organizaciones de narcotráfico más violentas y prolíficas del mundo.

La DEA indicó que durante años, Gómez Martínez presuntamente impulsó el tráfico de cocaína y metanfetamina que devastó comunidades en todo Estados Unidos, y la DEA mantiene su compromiso de llevar ante la justicia a estos despiadados líderes de los cárteles.

“Según las alegaciones contenidas en el escrito de acusación: Gómez Martínez era el jefe operativo de La Familia Michoacana, una poderosa y violenta organización narcotraficante con sede en el estado de Michoacán, en el suroeste de México. Controlaba la fabricación y distribución de drogas dentro y alrededor del estado de Michoacán, así como un puerto que servía como punto clave de transbordo para los cargamentos de droga”, detalló.

“La Familia Michoacana importaba grandes cantidades de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos desde México. Además, prohibía la venta y el consumo de metanfetamina en las zonas bajo su control en México e instruía a sus miembros que su metanfetamina se destinaba exclusivamente a la exportación a Estados Unidos. Gómez Martínez hacía declaraciones públicas en nombre de LFM y era responsable, entre otras cosas, de garantizar que las actividades de narcotráfico de LFM no fueran obstaculizadas por las fuerzas del orden y de adquirir armas para su uso”, explicó.

Bajo el liderazgo de Gómez Mártinez y otros, añadió, La Familia Michoacana incurrió en una violencia generalizada, que incluyó asaltos, asesinatos y secuestros, para financiar sus actividades de narcotráfico. Alrededor del 17 de julio de 2009, días después de que se descubrieran en Michoacán los cuerpos de 12 policías federales mexicanos que se creía habían sido asesinados por La Familia Michoacana, continuó, Gómez Mártinez prestó declaración grabada a una estación de televisión local de Michoacán.

“En la declaración, Gómez Mártinez reconoció públicamente su pertenencia a La Familia Michoacana y, entre otras cosas, afirmó estar a cargo de la ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas en Michoacán; que se encontraban en una batalla contra la policía federal y los fiscales mexicanos; y que secuestra a personas que le deben dinero y a aquellos cuyos familiares trabajan en los gobiernos estatales y federales”, indicó.

Gómez Martínez fue transferido de México a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025, añadió, de conformidad con la Ley de Seguridad Nacional de México.

Gómez Martínez, de 59 años, ciudadano mexicano, explicó, está acusado de conspirar para importar cocaína y metanfetamina a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua.