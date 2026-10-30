Aduanas de Alemania incauta Ferrari Testarossa que sería enviado a México

La Oficina Principal de Aduanas de Fráncfort, en Alemania, incautó un automóvil Ferrari Testarossa valuado en 500 mil euros que sería trasladado por vía aérea a México desde el aeropuerto de Fráncfort, Alemania.

El aseguramiento ocurrió la noche del 23 de octubre, luego de que las autoridades recibieran un reporte respecto a la sospecha de que la unidad había sido robada en Bélgica.

Los agentes aduanales detuvieron el envío tras revisar la documentación aduanera y la declaración de exportación presentadas, en las que encontraron inconsistencias.

La sospecha se confirmó al comparar el número de chasis del automóvil, por lo que las autoridades determinaron su aseguramiento para continuar con las indagatorias.

Según un comunicado oficial de la Oficina Principal de Aduanas de Fráncfort, el vehículo saldría de Alemania rumbo a territorio mexicano por avión.

La dependencia difundió una fotografía en la que el automóvil, de color rojo, aparece sobre la plataforma de un camión, sujeto con correas y rodeado de cintas con la leyenda “Polizeiabsperrung”, que en español significa cordón policial.

Las indagatorias respecto al origen del vehículo y a los responsables del envío continúan a cargo de las autoridades alemanas.