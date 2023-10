Internacional | Conflicto

Advierte UNRWA que tendrá que reducir la ayuda humanitaria si no entra combustible a Gaza

Entre la escasa ayuda que ha entrado a la Franja, no se ha permitido incluir combustible, y si este miércoles no entra, las ambulancias ya no podrán llegar a los hospitales; los generadores y las estaciones de bombeo de agua dejarán de funcionar