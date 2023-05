Ronald Dion DeSantis, conocido como Ron DeSantis, de 44 años de edad y Gobernador de Florida, propuso como precandidato presidencial del Partido Republicano en las elecciones del 2024, que de ser mandatario estadounidense, cerrará la frontera con México, para que el fentanilo y los cárteles de la droga mexicanos no puedan pasar hacia EU.

El gobernador de Florida dio a conocer algunas de sus iniciativas en caso de que ganara las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en un espacio de la red social Twitter, en el que lo acompaña el dueño de la red social, el magnate Elon Musk.

“Cerraremos la frontera, construiremos un muro fronterizo y responsabilizaremos a los cárteles de la droga”, indicó DeSantis en un video publicado en Twitter, en el cual también apuntó que el actual presidente Joseph Biden estaba por “naufragar” frente a la crisis migratoria, el aumento de las tasas de delincuencia y las fallas del Gobierno Federal estadounidense para ayudar a las familias a “llegar a fin de mes”.

Asimismo, el gobernador de Florida criticó a la Administración encabezada por Biden, por “abrir la frontera de Estados Unidos” y permitir la entrada de “millones de extranjeros de manera ilegal” y de drogas, como el fentanilo. También dijo que las medidas económicas del mandatario demócrata, como su plan para reducir la inflación, habían “dañado a las familias estadounidenses promedio”, por lo que él las revertiría.

“He puesto mucho de mi capital como gobernador en combatir la migración ilegal, prohibimos las ciudades santuario en el primer año, fortalecimos las leyes antiinmigración en Florida que han funcionado”, expresó DeSantis, quien también mencionó que envió recursos a Texas, para apoyar al Gobierno encabezado por Greg Abbott, a impedir la entrada de migrantes.

“Moveré las políticas necesarias para que suceda. Llevaré este tema por fin a una conclusión [...] No voy a tomar un ‘no’ por respuesta”, afirmó al ser cuestionado, entre otras cosas, respecto a la promesa del ex presidente Donald Trump, de hacer que México pague por el muro fronterizo entre ambos países.

GOBERNADOR DE FLORIDA, RON DESANTIS, SE REGISTRA COMO PRECANDIDATO PRESIDENCIAL REPUBLICANO EN 2024

Ronald Dion DeSantis, se registró el 24 de mayo de 2023, ante la Comisión Federal de Elecciones, para ser el candidato presidencial del Partido Republicano en las elecciones del 2024.

Al también ex miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos -del 3 de enero de 2013 al 10 de septiembre de 2018-, se le considera como el rival republicano más fuerte para enfrentar a Donald Trump en las primarias de su partido.

El anuncio de su candidatura de DeSantis se transmitirá a través de Twitter Spaces, con la presencia del magnate Elon Musk, para después continuar con apariciones en horario de máxima audiencia, incluidos Fox News y el programa de radio de Mark Levin.

DeSantis nació el 14 de septiembre de 1978 en Jacksonville, Florida, es hijo de descendientes italianos. Asistió a la Universidad de Yale, donde se graduó con una Licenciatura en Historia en 2001. Luego asistió a la Escuela de Derecho de Harvard, y recibió su título de doctor en Derecho en 2005.

Desde el 2010 está casado con Casey Black, una ex presentadora de televisión, con quien procreó tres hijos: Madison, Mason y Mamie. Ejerció la abogacía en el Ejército, sirviendo como asesor en Guantánamo y con tropas de élite en Irak.

En 2011 publicó ‘Los sueños de nuestros padres fundadores’, una referencia a la autobiografía de Barack Obama, ‘Los sueños de mi padre’. En el libro, DeSantis criticó al ex presidente demócrata por romper con la Constitución, debido a su visión “progresista”.

En 2012, ganó un escaño en la Cámara de Representantes y fue reelegido dos veces. Seis años después, se convirtió en gobernador de Florida, con una escasa mayoría, tras recibir el apoyo del entonces presidente Donald Trump.

En un spot de campaña, DeSantis, un político casi desconocido en aquel momento, construía un muro con cubos de colores junto a su hija, en referencia al proyecto de Trump en la frontera con México.

Luego, durante la pandemia de la Covid-19, DeSantis promovió una reapertura rápida de los negocios y criticó las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno Federal de EU, encabezado por el presidente Joseph Biden.

DeSantis es el sexto aspirante que concurre a las primarias republicanas, después del ex presidente Trump, el primero en formalizar su aspiración, y la ex embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.

Además de ellos, habían anunciado que competirán en el proceso de primarias el ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson; el empresario Vivek Ramaswamy; y el senador afroamericano Tim Scott.